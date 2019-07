Episodul pilot a fost filmat in Belfast, Irlanda de Nord, relateaza Reuters.Conducerea HBO va urmari episodul iar apoi va hotari daca va face un sezon complet, dar Casey Bloys, directorul de programe al HBO, este optimist cu privire la ceea ce a vazut pana acum."Arata foarte bine (episodul - n.red.) . Distributia a fost uimitoare", a afirmat Bloys.In conditiile in care "Game of Thrones" s-a terminat, in luna mai, dupa opt sezoane, multi fani sunt dornici sa se intoarca in lumea fictionala din Westeros creata de autorul George R.R. Martin.Desi primele 7 sezoane au fost bune, in opinia fanilor, ultimul sezon a lasat de dorit, iar fanii au fost impartiti in doua.Citeste si:Serialul "Game of Thrones" s-a incheiat. Ultimul episod, intampinat de fani cu bucurie, lacrimi, isterie si aplauzeUltimul episod din "Game of Thrones" a doborat recordul de audienta al postului HBOBloys a spus ca reactia acestora la finalul serialului nu a schimbat abordarea retelei fata de prequel. In acest nou serial, in care joaca actrita Naomi Watts, actiunea se desfasoara cu mii de ani inainte de evenimentele din "Game of Thrones".Momentan, serialul nu are nume.Amintim ca "Game of Thrones" a primit 32 de nominalizari la premiile Emmy 2019, care vor fi acordate pe 21 septembrie.A.D. ...citeste mai departe despre " S-au terminat filmarile pentru primul episod din prequel-ul Game of Thrones " pe Ziare.com