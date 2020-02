Salina Turda, laudata in presa australiana: Frumusetea locului iti taie respiratia!

Cu cafenelele sale cochete, festivalurile de muzica si Internetul foarte rapid, Transilvania nu mai este o destinatie turistica doar pentru fanii mitului vampirului Dracula, scrie News.com.au."Sigur ca ale sale castele medievale sunt magice; satucurile transilvanene de poveste sunt cufundate in istorie. Insa regiunea faimoasa la nivel mondial gaseste noi metode epice pentru a se propulsa in secolul 21, in principal cu ajutorul unui loc care incepe sa atraga atentia", scrie publicatia citata.E vorba de Salina Turda, aflata in apropierea orasului Cluj-Napoca, capitala neoficiala a Transilvaniei.Istoria acestui loc incepe in urma cu aproape 2000 de ani - mult timp a fost un centru important de activitati pentru oamenii de acolo. Pana in 1932, cand s-a inchis. Apoi, cavernele sale au fost folosite ca adapost in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, iar pe urma pentru a depozita branza.In urma cu cativa ani, salina a primit o infatisare noua, transformandu-se intr-un parc futuristic aflat la 100 de metri sub pamant."Prima privire pe care o vei arunca asupra acestui loc iti va taia rasuflarea", mai scrie publicatia citata.Dupa ce cobori printr-o serie de tuneluri inguste si inghesuite, ajungi pe o platforma inalta care ofera o priveliste uimitoare spre pestera principala. "Privind dinspre tavan spre cascada de lumini si parcul de distractii aflat la 40 de metri sub picioarele tale, vei fi uimit de imensitatea acestui loc", consemneaza jurnalistii australieni.Daca esti destul de curajos, te poti plimba prin mina pe niste bucati de lemn. Daca vrei sa mergi la sigur, alege liftul din sticla care iti permite sa te bucuri de priveliste in timp ce cobori.Locul destinat activitatilor este mare si cuprinde, printre altele, mese de biliard si de ping pong, un teren de handbal si o alee de bowling. Principala atractie este insa roata mare: inalta de 20 m, are 6 gondole a cate 8 locuri fiecare, iar o tura completa dureaza 8 minute.O alta coborare in subteran te duce pe o insulita cu debarcader, care permite inchirierea barcutelor pe lacul subteran."Aceasta este frumusetea Salinei Turda. Printre toate cursele si tipetele de entuziasm se afla piese de arta, natura si istorie. Stalactitele atarna din tavanul de marmura, in timp ce carucioarele vechi si rotile de transmisie amintesc de modul in care munceau odi ...citeste mai departe despre " Salina Turda, laudata in presa australiana: Frumusetea locului iti taie respiratia! " pe Ziare.com