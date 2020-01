"Incepand din 24 martie, serviciul de streaming va fi disponibil in Regatul Unit al Marii Britanii, Irlanda, Franta, Germania, Spania, Italia, Elvetia si Austria", potrivit unui comunicat publicat de filiala franceza a The Walt Disney Company."Pretul abonamentului va fi de 6,99 euro/ 5,99 lire sterline (in Regatul Unit, n.r.) pe luna sau de 69,99 euro/ 59,99 lire sterline pe an", a precizat The Walt Disney Company France.Serviciul va deveni operational si in alte tari europene in vara acestui an, inclusiv in Belgia, tarile scandinave si Portugalia.Disney+ a avut parte de o lansare spectaculoasa la jumatatea lunii noiembrie in Statele Unite, Canada si Olanda, unde a reusit sa stranga 10 milioane de abonati in 24 de ore. Serviciul video a fost rapid extins apoi in Noua Zeelanda, Australia si Puerto Rico si numara in prezent mai multe zeci de milioane de abonati, potrivit estimarilor unor analisti, publicate in ultimele saptamani in Statele Unite.Noua platforma va deveni gazda continuturilor originale - filme si seriale TV - create de studiourile din cadrul grupului, inclusiv de Disney, Pixar si Marvel, dar si productiile incluse in universul francizei "Star Wars", informeaza Press Association.Printre programele disponibile pe Disney+ se va afla si "The Mandalorian", un serial TV foarte bine primit de criticii de specialitate si a carui actiune se desfasoara in universul "Star Wars".Totodata, Disney+ va difuza in regim de exclusivitate filmele ce vor fi lansate de Walt Disney Studios incepand din 2020.Noul serviciu a fost creat de grupul Disney pentru a concura cu ceilalti giganti ai industriei de streaming, Netflix, Amazon Prime Video si Apple TV+. ...citeste mai departe despre " Serviciul video Disney+ va fi lansat in Europa. Cat costa abonamentul si ce va difuza " pe Ziare.com