Potrivit unei hotarari a Consiliului Local adoptate joi, Sibiul se va inscrie in competitia European Best Destinations 2020 si va plati o taxa de inscriere de 9.980 de euro.Orasele care au fost incluse in acest top s-au bucurat de o crestere a numarului de turisti, cu procente cuprinse intre 13% si 25%, se arata in hotararea Consiliului Local Sibiu.Sibiul s-a remarcat pana acum ca si Capitala Culturala Europeana in 2007, iar anul acesta are statutul de Regiune Gatronomica Europeana. ...citeste mai departe despre " Sibiu, singurul oras din Romania cu trei stele Michelin, intra in competitia European Best Destinations 2020 " pe Ziare.com