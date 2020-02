Sibiu, in topul celor mai bune destinatii turistice europene ale anului

"Sibiul a obtinut un rezultat frumos si confirmam astfel statutul de destinatie turistica de talie europeana. Mai presus de clasament, Sibiul are o importanta oportunitate de promovare turistica la nivel european prin acest program si o vom utiliza la maxim pentru a continua dezvoltarea in acest domeniu. Multumesc tuturor celor care au votat si au sustinut Sibiul", a declarat primarul Sibiului, Astrid Fodor, citat in comunicat.Potrivit comunicatului de presa, Sibiul a obtinut locul sase, cu 30.178 de voturi exprimate pe platforma europeanbestdestinations.com."Pe locurile 1-5 s-au situat orasele Colmar (Franta), Atena (Grecia), Tbilisi (Georgia), Viena (Austria) si Cascais (Portugalia)", se mai arata in comunicatul de presa al Primariei Municipiului Sibiu.Organizatorii au transmis o scrisoare de felicitare primarului Sibiului, subliniind ca "destinatia Sibiu ofera o varietate extraordinara de experiente, obiective istorice de vizitat si evenimente importante. Sibiu se claseaza intre destinatiile din Europa recomandate a fi vizitate si reprezinta un motor economic si turistic al Transilvaniei.Sibiul este un oras placut pentru locuit, dar si o locatie buna pentru investitii, destinatia bifand toate atuurile unui oras pe care turistii l-au asezat intre orasele care merita vizitate. Proiectele pe care le dezvoltati (...) au pus Sibiul in lumina reflectoarelor.(...) Alegand sa extindeti zonele verzi, sa creati infrastructura pentru un transport prietenos cu mediul, pentru sport si pentru petrecerea timpului liber, locuitorii Sibiului au fost asezati in centrul atentiei administratiei orasului. Aceste alegeri, aceste proiecte, contribuie in mare masura la atractivitatea Sibiului".Conform statisticilor organizatorilor, cele mai multe voturi pentru Sibiu au venit din Romania, Germania si Austria, dar si din Spania si Italia. De asemenea, Sibiul se situeaza in top 10 al preferintelor turistilor asiatici care viziteaza Europa.Citeste mai departe despre " Sibiul, locul sase in topul celor mai bune destinatii turistice europene ale anului " pe Ziare.com