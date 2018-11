Statiunea Saturn va fi modernizata cu bani de la UE. Ce presupune proiectul

La Primaria Mangalia a fost lansat, joi, proiectul "Dezvoltare turistica in statiunea Saturn", finantat din fonduri europene si destinat cresterii numarului de turisti si punerii in valoare a zonei de sud a litoralului.Practic, in cadrul proiectului vor fi reabilitate trotuarele si asfaltate drumurile, se va amplasa mobilier urban modern, se vor amenaja spatiile verzi si se va reface reteaua de iluminat public a strazilor propuse pentru reabilitare, respectiv Lavrion, Greenport, Henny Ignatie, Corneliu Coposu."Am depus acest proiect inca din toamna anului 2016. Dupa aproape doi ani de analize si evaluari, am semnat contractul de finantare in vara acestui an. Acum, suntem in perioada de licitatie si speram ca la inceputul anului viitor sa intram cu lucrarile in teren", a explicat primarul Mangaliei, Radu Cristian.Valoarea totala a proiectului este de aproximativ 20 de milioane de lei, iar perioada de implementare expira la data de 31 octombrie 2019.Dupa modernizare, statiunea Saturn va avea panouri de informare cu led, statii de autobuz, totemuri de semnalizare, piste si statii de biciclete, alimentate cu energie solara. Vor exista, de asemenea, panouri electronice de informare, amplasate in cele trei intersectii formate de strazile reabilitate, cu gestionarea online a continutului afisat.Proiectul este finantat prin POR 2014-2020, valoarea totala a fiind de 19.112.081,65 lei, din care Primaria Mangalia contribuie cu 382.241,63 lei.Primarul Mangaliei a mai spus ca si alte proiecte de modernizare, cu fonduri europene, au mai fost depuse."Ne bucuram ca am deschis seria reabilitarii statiunilor din zona de sud a litoralului. Pana la sfarsitul acestui an, vom semna alte contracte cu finantare UE, pentru modernizarea statiunii Neptun-Olimp, dar si a falezei Mangalia-Saturn", a precizat primarul Radu Cristian.Primaria Mangalia se afla in faza de precontractare cu alte obiective de investitii, respectiv reabilitarea Bisericii "Sf. Gheorghe" (monument istoric), modernizarea Pietei Republicii sau asfaltarea unui numar de 17 strazi din oras, toate acestea cu fonduri europene. ...citeste mai departe despre " Statiunea Saturn va fi modernizata cu bani de la UE. Ce presupune proiectul " pe Ziare.com