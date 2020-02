Studiu: Peste 50% dintre romani inca platesc cash atunci cand calatoresc

momondo

Modalitatea de cheltuire a bugetului de vacanta prezinta un aspect interesant in contextul evolutiei tehnologice si a diversificarii metodelor de plata: 54% dintre romani au declarat ca inca platesc cash atunci cand calatoresc, fiind unul dintre cele mai mari procente dintre cele 24 de nationalitati chestionate. Doar respondentii din Germania si Austria ne depasesc, 58% dintre participantii la studiu marcand aceasta varianta de plata.Cei care folosesc banii lichizi cel mai putin in timpul calatoriilor sunt norvegienii, 75% dintre ei afirmand ca obisnuiesc sa plateasca folosind cardul sau aplicatiile de plati.Majoritatea romanilor (59%) obisnuiesc sa faca economii in timpul anului pentru a le folosi in timpul vacantelor, la fel ca anul trecut (60%). Pe langa abtinerea de la cumparaturi mai putin necesare sau servitul meselor in oras, o diferenta de abordare interesanta apare in privinta transportului zilnic: Dintre cei care obisnuiesc sa calatoreasca mai mult in interes de serviciu (Business Travelers), 18% au precizat ca in zilele obisnuite prefera sa mearga pe jos sau sa foloseasca bicicleta pentru a salva banii de combustibil pentru vacante, in timp ce dintre calatorii Non-Business doar 9% folosesc acest mijloc de economisire.Per total, romanii prefera sa mearga pe jos sau cu bicicleta cu 2% mai mult fata de anul anterior si fata de media tuturor raspunsurilor la nivel global.Romanii cheltuie cel mai mult pe shopping in timpul vacantelor (haine, suveniruri, si altele): 50% dintre respondenti au declarat ca cei mai multi bani din bugetul de vacanta (exceptand cazarea sau transportul necesar pentru a ajunge la destinatie) sunt cheltuiti pe astfel de cumparaturi.Este cel mai mare procentaj obtinut din raspunsurile tuturor nationalitatilor intervievate, fiind aproape egalati de brazilieni, dintre care 49% au declarat acelasi lucru.La polul opus, doar 28% dintre respondentii din Franta isi consuma o mare parte din bugetul de vacanta prin shopping.La fel de multi bani cheltuie romanii si pe mancatul in oras in timpul vacantelor, dar acest procent este mult mai apropiat de media tuturor tarilor participante la sondaj: 53%. Suedezii conduc clasamentul, 67% dintre respondenti validand acest raspuns.Studiul momondo arata ca romanii care isi propun sa petreaca vacanta in locatii din tara noastra in 2020 sunt cu 10% mai putini decat in anul anterior.Cele mai dorite concedii sunt din nou cele care includ si zile de relaxare pe plaja, 61% dintre respondenti afirmand ca isi doresc acest lucru pana la finalul anului.Drumetiile montane, escapadele in diferite orase sau relaxarea in case de vacanta sunt alte preferinte des mentionate de romanii participanti la studiu.