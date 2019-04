Romanii nu se uita la bani cand sunt in vacanta si mananca la restaurant. Suntem primii intr-un top mondial!

Procentajul este cu atat mai relevant cu cat devanseaza toate celelalte 21 de nationalitati participante la sondaj.Apropierea vacantei de Paste i-a obisnuit pe romani de-a lungul timpului sa se gandeasca mai mult la mancare decat de obicei.Dar chiar si in afara acestei perioade calatorii considera ca mancarea este un indicator important al calitatii vietii, prin urmare capata si o pondere mai mare in bugetul alocat unei vacante.Tendinta de a cheltui mai mult pe mancare si bauturi nu se reflecta la fel de mult si in locuitorii altor tari care au raspuns la chestionar: doar 52% dintre danezi, finlandezi sau rusi ar fi dispusi sa lase mai multi bani in restaurantele din orasele in care calatoresc.Cei care se apropie cel mai mult de obisnuintele noastre din acest punct de vedere sunt respondentii din Columbia sau Mexic, fiecare cu un rezultat de 70 de procente.Calatorii isi doresc de la vacanta lor mai mult decat sa se relaxeze intr-un singur loc, fara sa faca nimic.Descoperirea obiceiurilor si particularitatilor culturale din tarile pe care le viziteaza sunt parte din obiectivul unei vacante de succes. Atingerea acestuia se realizeaza si prin experiente gastronomice, dupa parerea celor mai multi dintre participantii la sondaj.Totodata, alegerea restaurantelor care sa faca aceste experiente cat mai relevante este un pas important, iar romanii sunt din nou conducatori in topul celor care se inspira citind bloguri (19%).La coada acestui clasament se afla calatorii din Austria si Olanda, dintre care doar 4% au afirmat ca aleg restaurantele pe care le viziteaza in vacante citind un blog.Cei mai multi dintre respondenti isi doresc sa gaseasca restaurante bune in apropierea hotelului in care sunt cazati, dar un procent semnificativ (41%) cauta locuri atractive in care pot servi pranzul sau cina in aer liber, spre deosebire de participantii italieni la acest studiu (12%).Un alt factor important in aceasta alegere il reprezinta recenziile altor clienti sau recomandarile personalului hotelier, dar exista si o parte a calatorilor romani care cauta restaurante care accepta animale de companie sau care au servicii sau atractii pentru copii.Nu in ultimul rand, pretul unui meniu este important in acest proces, chiar daca va fi mai mare decat acasa. Un sfert dintre participantii la studiu cheltuie intre 81 si 120 de lei/ persoana pe un meniu in timpul vacantei, iar alti 15% au afirmat ca de obicei platesc intre 161 si 320 de lei/ persoana pentru un meniu.Preturile studiate arata ca in Romania costul mediu al unui meniu cu trei feluri de mancare intr-un restaurant de nivel mediu pentru o persoana este de 50 lei (locul 57 din 86 de tari analizate).Acelasi top situeaza pe primele pozitii Islanda (210.56 lei), Elvetia (209.67 lei) si Norvegia (198.2 lei), iar pe locurile tarilor in care meniurile din restaurante sunt printre cele mai ieftine se regasesc Indonezia (22.43 lei), India (21.19 lei) si Nepal (18.94 lei).Pe o pozitie interesanta in acest clasament se afla Turcia (locul 80), o tara foarte vizitata de romani, mai ales in sezonul estival, unde pretul mediu al meniului este de 28.99 lei.