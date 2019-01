The Guardian ofera o alta perspectiva Transilvaniei: Veganii din curtea lui Dracula

Akasha Wellness Retreat este un centru deschis de o familie de romance care, dupa ani buni in care au locuit si lucrat in Londra, au simtit chemarea locurilor natale, precum si dorinta de a le prezenta si altora frumusetile Romaniei."Centrul din satul Pestera din Muntii Piatra Craiului ofera ceva diferit. Dealuri cu capite de fan, casute din lemn, carute trase de cai pe drumuri de pamant te fac sa crezi ca te-ai intors in timp cu cateva decenii", scriu cei de la The Guardian.Ei le prezinta si pe cele 3 femei care conduc centrul: Irina - care tine cursurile de yoga, matusa ei Elena, medic in Regatul Unit, care tine cursurile de nutritie, si mama Irinei, Daniela Exley. Daniela s-a nascut in Romania si a crescut in Marea Britanie, locuieste in Hastings. Ea tine cursuri de nutritie si gatit sanatos.Centrul are 9 dormitoare confortabile, spatiu de meditatie si yoga, o cada in curte, sauna cu infrarosu, toate cu geamuri mari ce inrameaza peisaje de basm, mai scriu jurnalistii britanici.Acestia remarca si ca Akasha se aseamana cu transcrierea fonetica a cuvantului romanesc "acasa". Totodata, in sanscrita inseamna "eter" si reprezinta acel spatiu unde este stocata intreaga cunoastere.Jane Dunford de la The Guardian povesteste cum a fost sederea ei la Akasha Wellness Retreat. In grupul din care a facut parte erau persoane de toate nationalitatile, de la americani, la germani si britanici, iar experienta a fost una de detoxifiere fizica si mentala. Pe langa dieta exclusiv vegana, aici e descurajata si folosirea telefoanelor si laptopurilor, castigand astfel teren comunicarea cu sinele si cu ceilalti."Akasha practica ceea ce predica. Mancarea e vegana, fara gluten si zahar, compusa din ingrediente organice, de la producatori locali. Mesele sunt distractive si chiar si non-vegetarienii sunt cuceriti de preparatele colorate si gustoase. (...) Soarele straluceste pe cer toata ziua, astfel ca si in noiembrie am putut practica yoga afara.Sunt si sesiuni de meditatie si am participat si la o baie de sunet, unde ne-am intins cu totii, imbracati, pe jos, si ne-am lasat cufundati in sunetul puternic al gongurilor.Ceea ce face insa acest loc total diferit de oricare altul sunt imprejurimile. Am fost la o pestera cu lilieci din apropiere ...citeste mai departe despre " The Guardian ofera o alta perspectiva Transilvaniei: Veganii din curtea lui Dracula " pe Ziare.com