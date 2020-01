The Guardian scrie despre Cluj Napoca si recomanda 10 lucruri pe care sa le faci cand vizitezi orasul

"'Capitala' Transilvaniei are o populatie mare de studenti si o atmosfera artistica, cu cluburi excelente si unele dintre cele mai indragite festivaluri de muzica electronica din Europa", scriu jurnalistii britanici.1. Centrul vechiSursa citata noteaza ca centrul vechi al orasului este "plin de viata": aici, turistii pot gasi "cladiri istorice, dar si baruri confortabile"."Centrul istoric din jurul Pietei Unirii, cea mai mare piata din Cluj, este superb. Fii atent la hotelul Melody Central. S-a deschis in 1890 ca hotel, dar a fost si club de jazz si capela. Biserica Sf. Mihail este o imensa cladire gotica, iar obiectivele din jurul pietei includ Palatul Banffy, care acum gazduieste Muzeul National de Arta si vechea primarie. Cele trei piete principale din centrul orasului - Mihai Viteazul si Avram Iancu, precum si Piata Unirii - sunt pline de cladiri istorice si baruri confortabile", se arata in articol.2. Festivalurile de muzica electronicaFestivalurile atrag foarte multi vizitatori la Cluj, fiind cel mai cunoscut pentru evenimentele de muzica electronica, in special Electric Castle (15-17 iulie 2020), care a castigat titlul de cel mai bun festival de talie medie la European Festival Awards din 2019.Untold este un alt festival major electronic, care are loc in perioada 30 iulie-2 august.3. Arta, filme si par"Clujul este un loc foarte creativ, cu un mix de institutii consacrate precum Muzeul National de Arta si mai multe galerii subterane precum Fabrica de Pensule", adauga publicatia britanica.Un loc neobisnuit de vizitat este Hairgonomy Hair Salon, care gazduieste in mod regulat DJ si artisti la petreceri, dar aici se pot desfasura si expozitii de arta.The Guardian mai evoca barurile interesante de aici (4), precum Joben Bistro, Insomnia sau Booha Bar, dar si cafenelele (5) in care te poti pierde ore in sir, la un brunch: District of Toast, Meron sau Eggcetera.Si spatiile verzi (6) din Cluj sunt amintite in articol: Gradina Botanica sau Parcul National Etnografic "Romulus Vuia"."Gustul Transilvaniei" ocupa in aceasta lista pozitia 7 - aici sunt trecute mai multe restaurante care servesc mancare locala si mancare vegetariana, precum Samsara Foodhouse, Samsara Teahouse sau Roata.Locul 8 este ocupat de "scena vintage" din oras, ...citeste mai departe despre " The Guardian scrie despre Cluj Napoca si recomanda 10 lucruri pe care sa le faci cand vizitezi orasul " pe Ziare.com