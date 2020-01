The Illusionists aduc in premiera la Bucuresti cel mai mare spectacol de magie din istoria Broadway-ului

Intre 13 si 15 februarie 2020, Luis De Matos, James More, Andrew Basso, Enzo Weyne, Kevin James, An Ha Lim si Aaron Crow pun in scena la Sala Polivalenta din Capitala patru spectacole ce vor taia respiratia audientei.Reprezentatiile vor fi traduse in limba romana. Biletele se gasesc in retelele Entertix si MyTicket.Spectacolul "The Illusionists: direct de pe Broadway" S-a jucat pana acum in peste 200 de orase din 25 de tari. Este, pana in acest moment, cel mai mare spectacol de magie din istoria Broadway-ului, insirand, unul dupa altul, numere de iluzionism si mentalism socante, infuzate cu adrenalina pura.Vanzarile de bilete la Teatrul Marquis de pe Broadway au totalizat fabuloasa suma de peste 8 milioane de dolari in 6 saptamani, si recordurile de audienta s-au tinut lant: show-ul si-a adjudecat recordul celor mai mari vanzari dintr-o singura saptamana la Teatrul Neil Simon de pe Broadway (1,8 mil. USD), idem la Sydney Opera House (Sydney), Shaftesbury Theatre (Londra), Auditorium National (Mexico City) si Arts Center (Melbourne).Luis De Matos (PT) - "The Master Magician" - Se cheama ca esti un adevarat Maestru al Magiei atunci cand, pe langa aplauzele publicului si elogiile presei, ai si respectul netarmurit al breslei din care faci parte.Recunoastere de care De Matos are parte din plin: a fost desemnat "Magicianul Anului" de catre Academia de Arte Magice din Hollywood, a fost premiat cu trofeele "The David Devant" si "Golden Grolla" pentru contributia sa.Magia a fost pasiunea sa inca din copilarie. In 1990, era deja o prezenta frecventa pe micile ecrane din Portugalia, iar doi ani mai tarziu si-a lansat propria productie TV, "This is Magic", o provocare care l-a obligat sa se perfectioneze constant spre a oferi mereu privitorilor noi si noi trucuri si iluzii.A scris articole si carti pentru marele public in care preda elementele de baza ale mestesugului si organizeaza regulat festivaluri de magie.Andrew Basso (IT) - "The Escapologist" - Ziarele din lumea intreaga l-au desemnat "succesorul de drept al lui Houdini".De 18 ani pe marile scene ale mapamondului, "The Rock Star of Magic" isi tine publicul cu inima la gura cu momente incredibile de evadare ce sfideaza moartea.Show-ul sau ce redefineste legile fizicii e construit in jurul faimoasei celule de tortura subacvatica a maestrului Houdini, ...citeste mai departe despre " The Illusionists aduc in premiera la Bucuresti cel mai mare spectacol de magie din istoria Broadway-ului " pe Ziare.com