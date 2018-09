Sunt asteptati la start peste 100 de calareti din toata Europa.Arbitraj cu cei mai renumiti arbitri din Germania, Franta, Grecia, Ungaria, Austria, Bulgaria si Romania. Logistica evenimentului va fi asigurata de compania Endurance Team Styria din Austria, aceeasi logistica folosita la Campionatul Mondial de Anduranta Ecvestra.Evenimentul sportiv organizat sub egida Federatiei Ecvestre Internationale si a Federatiei Ecvestre Romane reuneste:Concurs International (CEI1*,CEI2*,CEI3*) - Distante -160 km, 120 km si 90 km (In premiera in Romania se organizeaza primul concurs international CEI3*, 160 km, astfel Romania reuseste sa intre pe harta marilor organizatori de anduranta din Europa.)Campionatul National de Anduranta Ecvestra - Distante - 80 km, 60 km, 40 km, 30 kmEvenimentul este organizat de Clubul Sportiv Shagya, cel mai mare club de anduranta ecvestra din tara, cu cel mai mare numar de sportivi legitimati la aceasta disciplina in Federatia Ecvestra Romana, cel mai important organizator de concursuri nationale si internationale din Romania in domeniu, in asociere cu Consiliul Judetean Ilfov si Primaria Buftea.Accesul este liber; se poate face incepand cu ora 7:00 dimineata, sambata, 8 septembrie.Mai multe detalii pe shagyaromania.ro. ...citeste mai departe despre " Timp liber in familie pentru iubitorii de cai: Vino la Cupa Shagya, sambata, 8 septembrie 2018 " pe Ziare.com