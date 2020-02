Capitala noastra este recomandata ca fiind cea mai buna destinatie pentru un city break, chiar daca, arata Ryanair, Bucurestiul nu stie sa se comporte neaparat cu turistii, asa cum stiu Roma sau Paris, care au de-a face cu turismul de masa de zeci de ani."Al doilea cel mai ieftin oras din Europa de vizitat", dupa cum il catalogheaza Ryanair, nu te va jupui de bani in cateva zile, asa cum s-ar intampla in alta parte.O cina intr-un restaurant fin, elegant va costa sub 50 de dolari.In continuare, Ryanair prezinta tariful practicat de taxiuri, pretul la o bere locala de 0,5 litri, la halba - 1,69 de euro -, costul unui cappuccino, 1,85 de euro, cat costa o masa la un restaurant mai ieftin (7,41 euro), dar si o sticla de vin de pret mediu, de la supermarket - 4,24 euro.Putin mai scumpe, dar tot destinatii pentru atunci cand nu ai bani sunt, in ordine crescatoare, Cracovia, Sofia, Budapesta, Vilnius, Bratislava, Kiev, Tallinn, Gdansk, Bologna, Berlin si Fez, in Maroc.Citeste si The Guardian: Baile Herculane, intre cele mai bune 10 destinatii de vacanta spa din estul EuropeiA.P. ...citeste mai departe despre " Topul destinatiilor daca esti "falit". Romania conduce! " pe Ziare.com