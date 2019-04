Tu iti iei mereu cu tine copiii in vacanta?

Ai de ales? Ce solutii exista?

Ce pot invata copiii in tabere?

1. Tabara MTB, daca micutului tau ii place sa pedaleze.

isi va perfectiona tehnica si va invata sa adapteze setarile bicicletei la variatele tipuri de trasee

va participa la ateliere de mecanica pentru biciclete

va explora o zona de basm, cu sate pitoresti si natura salbatica, pe poteci si drumuri forestiere pline de farmec

va deprinde notiuni de ecologie, care ii va creste responsabilitatea pentru protejarea naturii

2. Mountain Bike si arta

3. Tabere de drumetii montane si arta

va strabate potecile muntilor in drumetii montane pana la diferite cabane sau culmi

va participa la ateliere de creatie (pictura, linograura, desen, colaj), care vor slefui fanteziile copilului

va prinde drag de natura si sport

4. Tabere complexe in care se imbina Mountain Bike, inot, arta

curs MTB si plimbari pe plaje

vizitarea obiectivelor turistice

ateliere de arta si civilizatie

5. Tabara de insusire a tehnicilor de supravietuire si escalada

va lega prietenii si va cultiva spiritul camaraderesc

isi va dezvolta si isi va ascuti simturile

va lua lectii de alpinism, va invata sa faca noduri, sa se catere

va deprinde tehnicile de supravietuire: amenajarea de adaposturi, procurarea apei (cautarea surselor sigure si igienizarea apei), procurarea hranei (diferite capcane) si prinderea pestelui, cunoasterea mai multor tipuri de focuri (cum sa aprindem focul folosind diverse metode)

se va orienta cu busola si harta, dar si in mod natural (folosind semnele natural pe timp de zi si de noapte)

va invata sa acorde primul ajutor

6. Tabara de drumetie montana si orientare turistica

Cum gasesti o tabara buna?

Verifica review-urile si afla notorietatea sau popularitatea organizatorilor de tabere. Asigura-te ca review-urile sunt reale explorand mai in amanunt si paginile de Social Media (Facebook, Instagram, etc.) .

Intereseaza-te de competentele instructorilor. In taberele cu activitati sportive este indicat sa te asiguri ca profesorii, antrenorii sau instructorii sunt atestati.

Alege tematici care corespund cu pasiunile copilului tau. Ele se vor dezvolta mult in cadrul taberelor, mai ales prin invatarea de la instructori profesionisti.

Consulta-te cu copilul tau asupra ideeii de a pleca intr-o tabara si afla cat de confortabil se simte cu aceasta varianta de a petrece timpul.

Cauta informatii despre locul de cazare, masa, varsta si echipament obligatoriu.

