Precedentul record al unui serial produs de HBO nu era foarte vechi: 18,4 milioane de telespectatori au vizionat saptamana trecuta penultimul episod din cel de-al optulea sezon al serialului "Game of Thrones", potrivit unui comunicat al HBO."Game of Thrones" ("Urzeala Tronurilor"), adaptare a romanelor epice de factura medievala publicate de scriitorul George R.R. Martin, a devenit serialul cel mai vizionat al postului HBO in 2014, detronand "The Sopranos".In afara Statelor Unite, numerosi fani din lumea intreaga si-au pus ceasurile sa sune in plina noapte pentru a putea urmari serialul in acelasi timp cu americanii, pentru a evita oroarea unui "spoiler" pe retelele de socializare luni dimineata.Recordul istoric de audienta al unui serial difuzat in Statele Unite este detinut in continuare de "Mash", al carui ultim episod a fost urmarit in direct de aproximativ 106 milioane de fani. Acel episod a fost difuzat in 1983, intr-o perioada in care internetul si platformele de streaming inca nu existau.Vezi si Serialul "Game of Thrones" s-a incheiat. Ultimul episod, intampinat de fani cu bucurie, lacrimi, isterie si aplauze ...citeste mai departe despre " Ultimul episod din "Game of Thrones" a doborat recordul de audienta al postului HBO " pe Ziare.com