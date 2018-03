"Un pas in urma serafimilor" are cele mai multe nominalizari la Premiile Gopo 2018

23 de lungmetraje romanesti lansate in cinematografe in 2017 au fost luate in considerare de catre juriu pentru desemnarea nominalizarilor celei de-a XII-a editii a Premiilor Gopo.Castigatorii vor fi anuntati in cadrul Galei Premiilor Gopo, care va avea loc pe 27 martie la Teatrul National din Capitala.La aceasta editie, cele mai multe nominalizari le-au strans: "Un pas in urma serafimilor" (r. Daniel Sandu) - 15 nominalizari, "6,9 pe scara Richter" (r. Nae Caranfil) si "Aniversarea" (r. Dan Chisu) - 8 nominalizari, "Ana, mon amour" (r. Calin Peter Netzer), "Breaking News" (r. Iulia Rugina) si "Fixeur" (r.Adrian Sitaru) - 7 nominalizari.Pentru categoria Cel mai bun regizor, nominalizarile sunt: Nae Caranfil pentru "6,9 pe scara Richter", Calin Peter Netzer pentru "Ana, mon amour", Iulia Rugina pentru "Breaking News", Adrian Sitaru pentru "Fixeur" si Daniel Sandu pentru "Un pas in urma serafimilor".Diana Cavaliotti ("Ana, mon amour"), Voica Oltean ("Breaking News"), Ela Ionescu ("Dimineata care nu se va sfarsi"), Cristina Flutur ("Hawaii") si Ofelia Popii ("Portrete in padure") concureaza pentru statueta acordata Celei mai bune actrite intr-un rol principal.La categoria Cea mai buna actrita intr-un rol secundar, au fost nominalizate Carmen Tanase ("Ana, mon amour"), Simona Bondoc ("Aniversarea"), Diana Spatarescu ("Fixeur"), Rodica Lazar ("Hawaii") si Ana Ciontea ("Marita").Statueta Gopo pentru Cel mai bun actor intr-un rol principal ii va reveni unuia dintre urmatorii protagonisti: Mircea Postelnicu ("Ana, mon amour"), Andi Vasluianu ("Breaking News"), Tudor Aaron Istodor ("Fixeur"), Alexandru Potocean ("Marita"), Serban Pavlu ("Meda sau Partea nu prea fericita a lucrurilor") si Vlad Ivanov ("Un pas in urma serafimilor").In cursa pentru castigarea statuetei acordate Celui mai bun actor intr-un rol secundar intra Emanuel Parvu si Lucian Ifrim ("Aniversarea"), Adrian Vancica ("Ultima zi"), Ali Amir si Ilie Dumitrescu Jr. ("Un pas in urma serafimilor").Dintre documentarele de lungmetraj care au intrat in atentia juriului de nominalizari, vor fi supuse votulu ...citeste mai departe despre " "Un pas in urma serafimilor" are cele mai multe nominalizari la Premiile Gopo 2018 " pe Ziare.com