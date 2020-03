Un pin de 350 de ani din Cehia este Copacul anului in Europa. Ce loc ocupa bradul romanesc

Alti 28.000 de oameni au votat un arbore din specia Ginkgo Biloba care creste in Croatia (locul doi) si peste 27.000 de voturi au mers catre "Plopul singuratic" din Rusia.Si Romania a fost prezenta in competita The Tree of the Year in Europe cu un arbore de 500 de ani si a ocupat locul 5, cu 18.279 de voturi.Bradul romanesc face parte din specia Albies Alba (brad argintiu) si are aproximativ 500 de ani vechime, fiind prezentat in concurs cu titlul de Ocrotitor al Cibinului (Guardian of Cibin), raul care formeaza depresiunea Sibiului.Foto: www.treeoftheyear.orgLegenda copacului nominalizat pentru Romania spune ca pe Valea Cibinului traia un cioban, care avea zece oi. Intr-o zi furtunoasa, ciobanul si-a adapostit animalele sub un copac si a adormit. Cand s-a trezit, furtuna se oprise, dar si oile sale disparusera.Ciobanul a inceput sa se roage, in speranta ca-si va regasi oile pierdute. Apoi, a adormit si a visat cum copacul sub care se adapostise a crescut mare si puternic. Visul sau s-a adeverit, iar tanarul cioban a urcat pana in varful copacului de unde si-a vazut turma intr-o lunca. Le-a spus si celorlalti locuitori din vale povestea acestui miracol si s-a hotarat sa protejeze bradul de atunci incolo.Potrivit Wikipedia, bradul argintiu sau bradul alb (Abies alba Mill.) este un brad originar din Europa, al carui areal este limitat de Muntii Pirinei, la nord de Normandia, la est de Muntii Alpi si Muntii Carpati, pana in sudul Italiei si nordul Serbiei, unde s-a integrat alaturi de bradul bulgar.Foto: www.treeoftheyear.orgLocul 1: Paznicul Satului Inundat, CehiaAflat in Chudobin, in regiunea Vysocina din Cehia, castigatorul titlului The Tree of The Year in Europe face parte din specia pin de padure (Pinus sylvestris) si traieste pe stancile din barajul Vir. Numele pinului are legatura directa cu satul inundat Chudobin, distrus de oameni pentru a construi un baraj de acumulare.Legendele locale spun ca diavolul statea noaptea sub pin si canta la vioara. De fapt, cel mai probabil, localnicii auzeau sunetele vanturilor care loveau puternic in vale.Arborele este, astfel, atat un important reper localm cat si o marturie a rezistentei sale sporite la schimbarile climatice si in fata impactului pe care omul il ...citeste mai departe despre " Un pin de 350 de ani din Cehia este Copacul anului in Europa. Ce loc ocupa bradul romanesc " pe Ziare.com