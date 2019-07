Radu Banzaru are 51 de ani si a jucat in peste 50 de filme de lung sau scurt metraj, seriale si documentare istorice. Printre cele mai cunoscute roluri ale sale se numara aparitiile in The Whistleblower (2010), Toni Erdmann (2016) si Triunghiul mortii (1999), dar si in serialele Vlad si Hackerville.Rolul Angelei Merkel din pelicula "Merkel / Die Getriebenen / The Driven Ones", aflata in post-productie, este jucat de actrita Imogen Kogge. Filmul este regizat de Stephan Wagner si produs de Carte Blanche International in colaborare cu posturile germane RBB si NDR, dupa romanul jurnalistului german Robin Alexander, scrie The Hollywood Reporter.Actiunea filmului se petrece in 2015, cand Angela Merkel se confrunta cu criza refugiatilor care luau cu asalt hotarele Europei, goniti de razboi.Cancelarul german a luat atunci decizia - aplaudata de unii si criticata de altii - de a deschide granitele tarii sale pentru un milion de refugiati din Siria.Decizia a costat-o politic si a dus la cresterea organizatiilor de extrema-dreapta din Germania, dar si la salvarea unui numar urias de refugiati de razboi. Filmul incearca sa arate cum s-au petrecut, de fapt, lucrurile.V.D. ...citeste mai departe despre " Un roman joaca rolul lui Viktor Orban, intr-un film despre Angela Merkel si refugiatii din Siria " pe Ziare.com