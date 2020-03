Unde fugim de acasa in weekend

Nu putem ignora problemele de infrastructura si nici timpul petrecut in trafic, dar suntem inventivi si stim sa gasim locuri perfecte si variante de transport pentru a petrece cateva zilele libere, nu foarte departe de casa:Unul dintre locurile devenite traditionale pentru o excursie de weekend, mai ales daca alegi varianta de a merge cu trenul a fost si ramane Valea Prahovei, cu punct final Poiana Brasov. Partea cea mai buna este ca poti ajunge in Poiana si daca stai in Bucuresti, si daca esti din Sibiu.Indiferent de situatie, ia in calcul faptul ca nu drumul este principala problema, ci unde stai peste noapte. Niciodata nu pleca de acasa cu aceasta destinatie fara sa-ti fi facut inainte rezervare la cazare in Poiana Brasov , pentru ca risti sa dormi in padure. Poiana Brasov este unul din cele mai vizitate locuri din tara si, daca nu vrei sa-ti strici vacanta de doua sau mai multe zile, nu pleca decat bine asigurat ca ai unde pune capul pe perna.Distractia in Poiana este garantata indiferent de anotimp, dar, pentru ca aici este vorba despre o iesire de doua zile, plimbarea in sine, o drumetie, schi - cand este cazul si relaxarea la SPA sunt cele mai bune optiuni.Oricum ai Brasovul la picioare si este imposibil sa te plictisesti sau sa nu gasesti ceva bun de facut care sa pigmenteze o fuga de acasa, astfel incat sa ramana in colectia de amintiri. Nu rata Centrul Vechi.Daca esti bucurestean sau de prin partile Craiovei ori din imprejurimi si esti dornic de o mini-vacanta de weekend, una dintre cele mai bune solutii este sa te urci in masina cu niste prieteni si sa "zburati" pe A1, cat se poate, respectand limita de viteza. Ultimii kilometri din A1 sunt chiar frumosi. Durata drumului este mai mult decat decenta, daca socotesti din momentul in care iesi din marile orase.De la Pitesti pana la Curtea de Arges mai sunt vreo 30 de kilometri, pe un drum destul de bun. Orasul e mic, dar are oferte interesante. Locurile cele mai bune sunt, insa, ceva mai sus, spre Corbeni. Inca vreo 10-15 kilometri pe drum bun si frumos. Ai pe alese pensiuni, o pastravarie excelenta, cateva restaurante bune.Cel mai mare castig este aerul curat. Doua zile de weekend petrecute in acest mediu functioneaza ca un veritabil elixir, mai ales daca esti obligat sa traiesti in aglomerari urbane poluate.Suntem fani city break si alegem, de cele mai multe ori, destinatii in afara Romaniei. Ai putea incerca insa si legaturile aeriene intre orasele din tara si, implicit, variante de city break.Iasi, Oradea, Timisoara, Sibiu, Targu Mures, Tulcea sunt orase in care ti-ai putea petrece evadarea din weekend. Sunt experiente pe care ar merita sa le incerci.Daca te incanta solutia unei incursiuni de doua zile intr-un oras din Romania in care nu ai mai fost niciodata, uite cateva sfaturi care pot face un astfel de city break o veritabila aventura:- Planifica din vreme;- Ia-ti bilete pentru avion din timp;- Fa un plan de bataie, ca sa stii exact care sunt locurile pe care sa le vezi, daca tot ai ajuns acolo;- Cauta amici sau cunoscuti care locuiesc in oras si stabileste o intalnire cu ei. Si amicitiile de pe Facebook intra aici;- Nu te duce singur, dar nici intr-un grup foarte mare;- Colinda locuri la intamplare, poti avea surprize exceptionale;- Nu te grabi;- Lasa-te condus de inspiratia de moment.Cand revii acasa dintr-un astfel de city break, nu ezita sa ne spui si noua cum a fost si unde mergi data viitoare.