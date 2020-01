Pretul este aproape dublu fata de Bulgaria, la Nisipurile de Aur, unde tariful este de 48 de euro, arata datele IRI Travel, principalul touroperator pe destinatia Bulgaria, care a realizat un studiu legat de serviciile all inclusive pe care le ofera hotelierii din Romania, Bulgaria, Turcia si Grecia.Alaturi de cele peste 1.000 de agentii partenere, consultantii in turism IRI Travel au adunat informatii despre tipurile de mancaruri si costurile medii pentru serviciile pe care hotelierii din aceste patru tari le ofera in functie de numarul de stele."Pentru un hotel de cinci stele tariful mimim de persoana pe noapte este de 380 de lei (aproximativ 80 euro) in statiunea Mamaia, in timp ce intr-una mai de la sudul litoralului romanesc, precum Saturn, acest tarif scade la 290 de lei (60 euro) de persoana pe noapte", arata compania, intr-un comunicat.La un hotel de patru stele din Romania, tariful mediu este de 275 de lei (57 euro) pe noapte pentru o persoana, in timp ce in Eforie Nord, costurile pe noapte ajung la 240 de lei (50 euro)."La trei stele, contrar trendului stiut de romani in ultimii zece ani, hotelurile din Eforie Nord sunt ceva mai scumpe decat cele din Mamaia", mai arata compania.Astfel ca, daca in Eforie Nord pretul serviciilor all inclusive este de 250 de lei (52 euro) pe noapte/persoana, in Mamaia, acestea sunt cu 35-40 de lei mai mici ajungand la 215 lei (42-43 euro), in medie."Fata de Bulgaria, tara noastra nu se poate lauda cu atat de multe hoteluri specializate pe serviciile all inclusive, astfel ca, pentru noi, acest tip de regim este unul inca in faza incipienta.Din acest motiv, veti vedea niste diferente destul de mari intre Romania si Bulgaria, mai ales la hotelurile de 4 si de 5 stele. Daca la ei hotelurile cu All Inclusive sunt de ordinul sutelor, in Romania acestea de abia daca au ajuns la cateva zeci.Citeste mai departe despre " Vacanta la 5 stele cu all inclusive in Mamaia a ajuns sa coste cat una in Turcia, cu tot cu avion " pe Ziare.com