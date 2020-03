Premierul Ludovic Orban a afirmat ca spera in limitarea pandemiei pana in vara, astfel incat, in sezonul estival, turismul sa se poata relansa.Guvernul discuta, in sedinta de joi, propunerea ministrului Economiei, Virgil Popescu, de prelungire a valabilitatii voucherelor de vacanta."Noi dam acest semnal catre angajati si catre industria turistica, prelungim valabilitatea voucherelor, in speranta ca vom reveni la normal si ca sezonul estival va putea sa permita repornirea turismului", a spus Ludovic Orban."Perioada de valabilitate expira in mai si ni s-a parut normal sa venim cu o prelungire, pana in mai 2021, ca sa poata fi reluata aceasta activitate de turism", a spus, la randul sau, Virgil Popescu, insa premierul Ludovic Orban afirmat ca se va mai discuta despre perioada cu care vor fi prelungite voucherele. ...citeste mai departe despre " Valabilitatea voucherelor de vacanta va fi prelungita " pe Ziare.com