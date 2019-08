Vino sa vezi perseidele de pe acoperisul Bucuresti Mall-Vitan pe 12 august

20:00 - 21:00 👨🔬 Atelier Profesorul Trasnit, in cadrul caruia se vor face experimente fizice si chimice;

21:00 - 21:30 🌘 Prezentare "Vanatoarea de Eclipse" sustinuta de celebrul Catalin Beldea, romanul care vaneaza eclipse de soare prin toata lumea si care va impartasi din secretele ocupatiei sale.

21:30 - 22:30 🔭 Observatii astronomice la telescoape profesionale.

Participantii vor putea privi ploaia de meteori la telescoapele profesionale si vor primi explicatii de specialitate din partea expertilor in domeniu.Programul serii care face parte din evenimentele Astro Nights @ Bucuresti Mall-Vitan, include:Participarea la eveniment este gratuita.Mai multe detalii despre evenimentul de la Bucuresti Mall-Vitan pot fi accesate aici Astro Nights este un proiect marca Bucuresti Mall-Vitan, destinat tuturor celor care vor sa inteleaga si sa urmareasca fenomenele astronomice, impreuna cu specialisti din domeniu.Primul eveniment al seriei de anul acesta a avut loc pe 16 iulie, cu ocazia eclipsei partiale de Luna si a fost urmat, pe 20 iulie, de celebrarea a 50 de ani de la primul pas facut de om pe Luna.Bucuresti Mall - Vitan este primul centru comercial modern de tip shopping mall din Romania, care in 2019 aniverseaza 20 de ani de la deschidere.Inca de la lansare, Bucuresti Mall a redefinit experientele urbane ale publicului si a deschis noi drumuri in materie de moda si entertainment.In prezent, mixul de branduri si de magazine continua sa ofere experiente inedite. De exemplu, magazinul MANGO din Bucuresti Mall - Vitan este cel mai mare din Romania, cu colectii pentru femei, barbati si copii, de la nou-nascuti pana la 14 ani.De asemenea, magazinul Douglas din Bucuresti Mall Vitan este unul dintre cele mai mari din tara, iar restaurantul Resto Aperto aduce in fata clientilor conceptul de cooking in randul publicului.Bucuresti Mall continua sa fie un trendsetter: recent, a devenit singurul centru comercial din Romania care gazduieste un magazin al cunoscutului retailer britanic TOPSHOP l TOPMAN.