Ziua Internationala a Poeziei, sarbatorita intr-un tramvai de epoca al STB

Cu ocazia Zilei Internationale a Poeziei, tramvaiul galben va circula intre orele 12:00-15:00 pe traseul Depoul Victoria, Bulevardul Iancu de Hunedoara, Soseaua Stefan cel Mare, Obor, Calea Mosilor, Piata Sfantu Gheorghe si retur."Primaria Capitalei si Societatea de Transport Bucuresti - STB SA ii invita pe bucuresteni, joi, 21 martie, la o plimbare cu 'Tramvaiul poeziei', unde vor putea petrece clipe minunate alaturi de elevi si liceeni, care au pregatit momente de muzica si poezie. Calatorii care doresc sa evadeze din tumultul cotidian vor putea asculta poezii ale unor autori consacrati, lecturate si recitate de un grup de elevi ai Colegiului National Gheorghe Sincai. Liceenii vor fi acompaniati instrumental de elevi ai Scolii Gimnaziale de Arte nr. 2, care vor interpreta piese din repertoriul romanesc si international", potrivit unui comunicat al STB."Tramvaiul poeziei" va fi decorat cu mesaje lirice, strofe sau versuri cunoscute, realizate intr-un mod inedit, surprinzator si actual de membrii Asociatiei "Arta nu musca''. Acestea vor fi lipite pe geamuri si pe scaune, iar calatorii le pot lua cu ei pentru a le pastra drept amintire sau pentru a le oferi persoanelor dragi."Tramvaiul poeziei" este un tramvai de epoca, tip 3.16 - Rathgerber, fabricat in perioada 1966-1969, intrat in inventarul STB (fosta RATB) in anul 1999. Caracteristicile tehnice sunt: lungime - 16,7 metri, latime - 2,35 metri, greutate - 23,3 tone, locuri pe scaune - 40, capacitate - 151 de calatori. Acesta a circulat in Bucuresti pana in anul 2002, dupa care a fost transformat in vagon tip restaurant, in cadrul Uzinei de Reparatii a STB.Incepand cu anul 1999, UNESCO a declarat ca Ziua Internationala a Poeziei sa se sarbatoreasca in fiecare an la data de 21 martie, ca o recunoastere a contributiei pe care au adus-o poetii patrimoniului cultural universal.