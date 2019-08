Biletele de avion spre Asia, America, Africa si Caraibe s-au ieftinit cu pana la 50% la Air France-KLM

Preturile reduse sunt valabile pana pe 5 septembrie 2019 si vizeaza destinatii din America de Nord, America de Sud, Asia, Africa, dar si insulele exotice din zona Caraibelor si a Oceanului Indian.Japonia este vedeta destinatiilor din zona Asiei pentru turistii romani. Acestia opteaza in numar din ce in ce mai mare sa exploreze metropolele Japoniei, in special Tokyo si Osaka.Pretul pentru un bilet de avion Bucuresti - Tokyo incepe de la 568 euro, zbor dus-intors, in perioada promotiei. Alte destinatii asiatice la preturi foarte bune sunt Delhi de la 418 euro, Singapore de la 518 euro si Hong Kong de la 538 euro, pret valabil pentru zborurile dus-intors.Zanzibar este una dintre cele mai cautate destinatii din Africa pentru turistii romani care profita de preturile mici la cazare si de multitudinea de activitati disponibile. Pretul din perioada promotiei porneste de 569 euro, in scadere cu peste 35% fata de restul anului.Africa de Sud este o alta destinatie ceruta de romani, biletele de avion spre Johannesburg fiind disponibile de la 609 euro iar pentru Cape Town de la 639 euro.Destinatiile nord-americane asteapta sa fie explorate cu preturi de la 429 euro pentru Miami si Los Angeles, 529 euro pentru New York, 599 euro la Philadelphia si multe alte orase.Pasionatii de calatorii care vor sa ajunga in Brazilia, au la dispozitie bilete incepand de la 518 euro de persoana, dus-intors, in Rio de Janeiro si Sao Paolo, incluzand o reducere de -35% fata de pretul normal al biletului.Pentru o experienta de calatorie in locuri exotice cu plaje paradisiace, pasagerii AIR FRANCE pot profita de ofertele catre Mauritius de la 539 euro si catre Punta Cana si Saint Martin de la 769 euro, zboruri dus-intors.Rezervarea biletelor la aceste preturi este posibila pana pe 5 septembrie 2019, iar perioada de calatorie pentru toate destinatiile este pana pe data de 30 iunie 2020. Tarifele expuse sunt pentru zboruri dus-intors, cu toate taxele incluse.Cele mai mici tarife nu includ si bagajul de cala. Acestea sunt diponibile pe www.airfrance.ro si www.klm.ro, cat si la agentiile de turism si tour operatorii autorizati.