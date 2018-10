Cele mai ieftine destinatii insorite in care sa evadezi iarna aceasta

Pentru a le veni in ajutor in drum spre o vacanta insorita, echipa din spatele motorului gratuit de cautare a ofertelor de calatorie la nivel global momondo.ro vine cu o formula de escapada pe timp de iarna.Specialistii momondo au analizat costul total al destinatiilor insorite populare pe durata iernii europene, lunand in calcul zboruri, cazare la hotel de 3-4 stele, mancare, bauturi si transport public, pentru a dezvalui care este cea mai ieftina destinatie insorita in aceasta iarna.Calatorii romani pot prinde o saptamana de rasfat sub soarele din nordul Thailandei pentru aproximativ 924 de euro, avand cheltuielile de baza incluse. Chiang Mai are printre cele mai ieftine costuri de zbor si mancare, sub 500 de euro, pentru sapte zile de concediu.De altfel, conform datelor motorului de cautare pentru calatorii momondo.ro, Thailanda s-a dovedit a fi printre cele mai ieftine optiuni de vacanta, avand alte doua destinatii in top zece cele mai ieftine pentru cei care vor sa fuga de iarna anul acesta.De asemenea, India si Indonezia sunt urmatoarele doua cele mai ieftine destinatii. Pentru o saptamana in New Delhi si, respectiv, Bali, cheltuielile de transport, cazare si mancare ajung putin peste 1.000 de euro pentru romani, in fiecare dintre acestea. Desi avantajele costurilor de vacanta vorbesc de la sine, romanii care vor sa plece in cautarea zilelor calde in toiul iernii au de infruntat, in schimb, zboruri mai lungi, cu escale, dincolo de granitele Europei.Exista, insa, destinatii precum Tenerife, in Spania, la aproximativ opt ore de zbor, pentru care romanii pot gasi, in acelasi timp, cele mai ieftine oferte la biletele de avion, in medie de 237 de euro. Orasul european ofera temperaturi blande, iar costul total pentru cazare, transport, masa si bauturi este de sub 1.300 de euro.Dintre primele 10 destinatii cele mai populare in cautarile romanilor, Dubai este de departe preferata. In timp ce preturile pentru cazare, mancare, bauturi si transport local nu sunt cele mai mici, costuri semnificativ mai scazute sunt pentru zboruri, cu o medie de 238 de euro, ceea ce mentine Dubai in top 4 cele mai ieftine destinatii care sunt la mare cautare.Thailanda castiga tot mai mult teren in preferintele romanilor, trei dintre cele mai populare destinatii aflandu-se aici: Bangkok, Phuket si Krabi. Dintre acestea, Bangkok este a doua cea mai cautata destinatie de catre romani pentru escapade insorite in aceasta iarna, cu cele mai mici costuri la cazare intr-un hotel de 3-4 stele.Pentru o saptamana, romanii trebuie sa aiba in vedere un buget aproximativ de 479 de euro. Totodata, alaturi de Phuket, cele doua orase thailandeze fac parte din top 10 cele mai ieftine destinatii de vacanta iarna aceasta.Pentru cei care aleg sa se indrepte spre Krabi, economii vor face in principal la mancare si la transportul local, unde costurile sunt printe cele mai scazute din topul celor mai populare 10 destinatii.Cand vine vorba de luat masa in oras, Colombo propune cele mai avantajoase meniuri, costurile pentru pranz si cina, in fiecare zi, sunt in medie, sub, 8 euro. Aici, in capitala Sri Lankai, calatorii vor avea parte, de asemenea, de cele mai mici preturi la bauturi consumate zilnic - de exemplu cappuccino si bere locala -, precum si pentru transport local."Daca esti blocat in temperaturile de iarna, nu trebuie sa coste o avere pentru a schimba orasul. Credem ca este o oportunitate pentru calatorii romani sa poata sta la soare in Chiang Mai si sa descopere cultura thailandeza timp de o saptamana, cu toate costurile de baza incluse sub 1.000 de euro. Pentru ca misiunea noastra este de a-i incuraja si ajuta pe cat mai multi romani sa devina propriul agent de calatorie, ei pot accesa oricand, cu ajutorul motorului nostru de cautare, o imagine de ansamblu obiectiva asupra zborurilor si hotelurilor in destinatia care ii intereseaza, precum si recomandarile noastre pentru activitati de facut la fata locului, pe durata vacantei lor", a declarat Mircea Giurca, reprezentantul momondo in Romania.