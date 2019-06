Operatori: Tot mai multi romani se aventureaza in vacante exotice

"Calatorilor romani au inceput sa le placa din ce in ce mai mult: aventura, circuitele cu activitati inedite, cu obiective turistice si trasee in mijlocul naturii, combinate cu scurte programe culturale, in orase ca: Mexico City, Lima, Santiago de Chile, La Paz, Buenos Aires sau Rio de Janeiro", sustine Carmen Pavel, presedintele J'Info Tours , care puncteaza ca vanzarile pe acest segment in cadrul companiei sale au crescut cu 24%, in aceasta perioada.Foto: Pixabay"Sunt unii calatori romani care prefera sa consume bugetele de vacanta de 3500 - 4000 de euro, stabilite pentru un an sau doi, doar pe 12 zile la 'capatul lumii', in arhipelagul Tara de Foc, apartinand Argentinei si Chile.De ce? Datorita experientelor de care au parte, printre care se numara: vizitarea celui mai sudic oras de pe planeta, Ushuaia, numit si Poarta Antarcticii, croazierele catre insula Lobos, care prilejuiesc intalniri cu pinguini si lei de mare, dar si croazierele printre icebergurile ghetarului Perito Moreno", a precizat Carmen Pavel.Foto: PixabayDe asemenea, romanii au cautat sa viziteze situri ale mayasilor, incasilor si aztecilor, cum ar fi expeditiile in America de Sud, pe parcursul careia se viziteaza: Machu Picchu, Valea Sacra a Incasilor de pe raul Urubamba, lacul Titicaca, Cuzco si multe alte obiective inscrise in Patrimoniul Mondial UNESCO.