5 afectiuni cauzate de alimentatia nesanatoasa

Atunci cand mancam alimente nesanatoase, privam organismul de vitamine si nutrienti si ii oferim la schimb substante care ii fac rau. Nu este de mirare ca un astfel de regim poate duce la efecte negative asupra sanatatii, atat pe termen scurt cat si pe termen lung.Iata cateva dintre afectiunile care se pot dezvolta atunci cand avem o alimentatie nesanatoasa.Primul care are de suferit atunci cand mancam nesanatos este sistemul digestiv. Tulburarile digestive, precum diareea, constipatia, balonarea, flatulenta sau arsurile gastrice apar dupa o perioada relativ scurta in care ai tinut un regim alimentar bazat mai ales pe alimente de tip fast-food.Sodiul din aceste alimente se acumuleaza in cantitati foarte mari in organism si duce la senzatia de balonare. Sarea deshidrateaza, astfel ca organismul retine apa si te vei simti mai plin si mai greu.Majoritatea alimentelor de tip fast-food sunt sarace in nutrienti, vitamine sau fibre, dar bogate in carbohidrati. Organismul transforma acesti carbohidrati in glucoza care ajunge in sange, crescand glicemia. Acest proces provoaca o reactie a pancreasului care secreta mai multa insulina. In timp, aceste excese pot duce la diabet sau crestere in greutate.Una dintre afectiunile digestive asociate consumului de alimente nesanatoase este colita ulcerativa , o boala cronica inflamatorie care afecteaza colonul. Aceasta se manifesta toata viata, prin episoade recurente, cu intensitati diferite.Principalele simptome sunt durerile abdominale, scaunele diareice frecvente (pot fi si 8-10 scaune pe zi), nevoia imperioasa de a merge la toaleta, prezenta mucusului sau a sangelui in materiile fecale. Colita ulcerativa apare mai ales la persoane tinere, active, care duc un stil de viata stresant, cu un regim alimentar nesanatos.Mancarea fast-food e, pentru multi dintre noi, mai gustoasa decat cea gatita acasa. In mare parte, acest lucru se datoreaza combinatiei de sodiu, grasimi si zahar care se regaseste in aceste alimente. Daca zaharul si grasimile ameninta sistemul digestiv, sodiul poate avea efecte nedorite si asupra sistemului circulator.Aportul mare de sare in alimentatie creste tensiunea arteriala, punand presiune pe aparatul circulator. Rezultatul? Te vei simti obosit, deshidratat, si vei resimti dureri de cap din ce in ce mai frecvente.Alimentatia in care se regasesc foarte multe grasimi este digearata mai greu, astfel ca apare senzatia de balonare, de oboseala imediat dupa masa. In timp, insa, prea multe grasimi pot agrava refluxul gastro-esofagian. Acizii din stomac, anumite lichide si uneori chiar si bucati de alimente pot refula inapoi pe esofag producand arsuri destul de suparatoare.Daca efectele pe termen scurt se limiteaza la aceste arsuri si un gust usor neplacut in gura, pe termen lung refluxul gastro-esofagian poate conduce la probleme mult mai grave, cum este cancerul esofagian sau afectiuni respiratorii.Ceea ce mananci are un impact deosebit si asupra aspectului pielii. Se stie deja ca ciocolata sau grasimile saturate sunt responsabile pentru eruptii acneice, la persoanele cu ten predispus la acnee.Totusi studii recente arata ca de fapt carbohidratii sunt considerati responsabili pentru aceste probleme de piele. Persoanele care mananca alimente nesanatoase de cel putin trei ori pe saptamana au mai multe sanse sa dezvolte probleme ale pielii, precum acneea, eczema sau irtiatiile.Un regim alimentar dezechilibrat, cu alimente care contin multe grasimi, zahar si carbohidrati poate avea efecte nefaste asupra sanatatii pe termen lung. Dincolo de numarul de kilograme care se pot aduna inestetic, mancarea fast-food reprezinta un risc de luat in seama pentru afectiuni diverse, de la cele legate de sistemul digestiv, respirator, pana la cel neurologic.