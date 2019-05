Primul program integrat de screening al cancerului colorectal in Romania, initiat in privat

In Romania, in 2018*, peste 80.000 de pacienti au fost diagnosticati cu cancer si s-au inregistrat peste 50.000 de decese. La noi in tara, cancerul colorectal este pe locul 2 ca incidenta si ca mortalitate, cu peste 11.000 de cazuri noi si peste 6000 de decese numai anul trecut. Cancerul colorectal are un prognostic bun daca este diagnosticat precoce, iar screeningul reprezinta cea mai buna metoda de preventie pentru ca permite detectia si indepartarea polipilor (leziuni premaligne).Aceasta realitate impune implementarea si dezvoltarea institutionala a unor protocoale eficiente si standardizate pentru diagnostic si tratament.In acest context, sub coordonarea Prof. Asoc. Dr. Catalin Copaescu si Sef Lucrari Dr. Victor Tomulescu, Chirurgi de Excelenta in Chirurgia Colorectala, in PONDERAS ACADEMIC HOSPITAL functioneaza, din 2016, primul Centru de Excelenta in Chirurgia Colorectala din Romania. In cadrul acestuia este stabilit diagnosticul si aplicat tratamentul adecvat pentru toate afectiunile benigne sau maligne ale colonului si rectului."Pentru noi, PONDERAS ACADEMIC HOSPITAL, este important sa venim in ajutorul pacientului cu un plan de diagnostic si tratament amplu si corect. Tocmai de aceea, activitatea noastra este caracterizata de o abordare institutionala prin echipe multidisciplinare si un Tumor Board care cuprinde toate specialitatile necesare unui pacient cu un diagnostic oncologic: oncolog, gastroenterolog, chirurg, radiolog, radioterapeut, cardiolog, anestezist, nutritionist, psihosomatoterapeut. Cazul fiecarui pacient este analizat si dezbatut in cadrul acestui forum medical si, in functie de faza evolutiva, stabilim ce tip de tratament trebuie aplicat pentru fiecare pacient cu patologie colorectala.", explica Prof. Asoc. Dr. Catalin Copaescu, Medic Primar Chirurgie Generala, Director Medical PONDERAS ACADEMIC HOSPITAL.Testul imunochimic fecal FIT reprezinta o metoda de screening non-invaziva importanta si eficienta.Acesta determina daca exista sangerari oculte (hemoglobina) in scaun - marker pentru anumite afectiuni intestinale, precum diverticuli, polipi, cancer colorectal. Simplu si usor de facut, testul FIT ofera un rezultat cantitativ relevant medical, care poate indica necesitatea unor explorari endoscopice complexe.3000 de astfel de teste vor fi distribuite in mod gratuit in cadrul campaniei "Treaba ta e treaba noastra", cu ajutorul partenerului Johnson & Johnson Medical Devices Companies."Programul de screening pentru cancerul colorectal isi propune, prin distributia gratuita si colectarea testelor FIT, detectarea precursorilor si diagnosticarea tumorilor in stadii incipiente. Un simplu test, realizat in conditii de igiena si intimitate a propriei case, poate salva vieti, facilitand preventia mai mult decat in cazul altor malignitati.", completeaza Sef Lucrari Dr. Victor Tomulescu, Medic Primar Chirurgie Generala, Coordonatorul Centrului de Excelenta in Chirurgie Colorectala."Exista 2 categorii de pacienti care beneficiaza de programele de screening de cancer colorectal. Pacientii cu risc mediu fac parte din populatia asimptomatica peste 45 de ani, situatie in care se pot oferi teste secvential: testele FIT, pe care trebuie sa le efectueze anual sau colonoscopia efectuata o data la 10 ani sunt metodele de electie indicate in programele de screening din SUA si majoritatea tarilor UE.Pacientii cu risc crescut sunt pacientii cu istoric familial de cancer colorectal sau polipi avansati, cu cancere colorectale ereditare, respectiv cu boli inflamatorii intestinale cu evolutie pe perioada lunga, pacienti care necesita consult gastroenterologic si efectuarea colonoscopiei inainte de 45 ani. Screening-ul cancerului colorectal este singura metoda care permite identificarea formelor precoce de cancer, stadii in care este posibila vindecarea", adauga Prof. Univ Dr. Adrian Saftoiu, Medic Primar Gastroenterologie.Testele se vor putea colecta de la receptia PONDERS ACADEMIC HOSPITAL, unde vor fi si asteptate pentru retunare, a doua zi dupa colectarea probei.