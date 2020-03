Afla despre tehnologia ce permite implantul dentar si lucrarea fixa intr-o singura zi, la Dental Premier

(P)

Este singura varianta care permite ulterior aspect si functionalitate precum cea a dintilor naturali.Mai nou, gratie tehnologiilor moderne si a aparaturii pe masura, procedura de implant poate fi mai rapida, cu vindecare accelerata, pacientul putand avea parte si de lucrare fixa provizorie intr-un timp record, de numai o zi.Vorbim desigur de servicii unice regasite in cadrul clinicii bucurestene Dental Premier, unde medicii specialisti practica ceea ce denumim modern high tech dentistry.De ce nu orice implant este unul care poate oferi realmente durabilitate? Rezistenta in timp este data de experienta medicilor si de tipul de implant folosit. Implantul in sine este din titan si alte aliaje biocompatibile.Inserat in os, acesta va fi ulterior acoperit de bont si coroana astfel incat sa imite perfect dintele natural. In cazul implanturilor realizate la Dental Premier vorbim despre biocompatibilitate 100%.Altfel spus, implantul va fi absolut acceptat de organism, iar procedurile de pana acum recomanda aceasta clinica - practic nu sunt cazuri in care procedura a dat gres.Consult de specialitate, cand medicul specialist decide cate implanturi sunt necesare. Acestea pot fi realizate toate in aceeasi sedinta, chiar si extractii, daca se impun.Fiind o procedura chirurgicala, pacientul va avea nevoie de o serie de analize in prealabil efectuate. Poate fi implicit necesara radiografia si un computer tomograf. Etapa chirurgicala, efectuata sub anestezie, va presupune insertia in sine a implanturilor.Pentru fiecare arcada poate dura in medie 2 ore, pentru 4 sau 6 implanturi daca vorbim despre cei care au lipsa totala de dinti.In cazul serviciilor stomatologice de implanturi dentare la Dental Premier vorbim despre posibilitatea ca in decurs de 24 de ore de la interventie o lucrare fixa sa fie atasata.Inseamna cel mai scurt timp in care un pacient isi poate recapata zambetul si dantura completa. Aceasta lucrare va fi fixa, dar provizorie, insa utila incat pacientul poate manca, musca, mesteca pe toata durata tratamentului.Un tratment complet cu implant dentar are finalitate dupa 2 pana la 6 luni de la prima interventie. Este timpul optim pentru osteointegrare, urmand ca implantul sa fie completat de bont si coroana, cu lucrare fixa definitiva la exterior.Certificatul de Excelenta Fast & Fixed by Bredent detinut de medicii specialisti din cadrul clinicii este una din garantiile pacientilor.Vorbim despre tehnici moderne si despre vasta experienta in domeniu. Implicit, sistemul PRGF®-ENDORET® inseamna vindecare accelerata pentru pacient.Exista putine contraindicatii de inserare a implanturilor. Terapia prin implant este atat de avansata incat permite unui public larg sa beneficieze de aceasta posibilitate.Nici macar varsta nu este un impediment, retractia gingivala sau nevoia de aditie de os. In schimb, sunt multe avantaje ce recomanda aceasta optiune.Un implant se comporta identic cu dintele natural, este bine fixat in os, este stabil si mentine intreaga dantura asa cum trebuie - inserat cat mai curand dupa extractie sau pierderea dintilor naturali va fi prevenita deplasarea celorlalti dinti spre exemplu.Implantul dentar este individual, nu depinde de piloni de sustinere, ca in cazul puntilor dentare. Intretinut corect, cu igiena corespunzatoare si cu vizite periodice la medicul specialist, poate rezista foarte bine si 20 de ani. Este asadar investitia in sanatatea orala, in propria stare de bine si in aspectul impecabil al danturii complete si al unui zambet perfect.Un avantaj poate fi si al costului, dat fiind ca plata va fi realizata per etapa - prima de inserare a implantului si a lucrarii fixe, provizorii, daca este dorita, iar a doua etapa, cea de definitivare a implantului, dupa aproximativ 2-6 luni.Ce trebuie sa stie pacientii interesati este ca mereu se poate mai bine. Evolutia acestui segment de activitate ne permite la ora actuala sa vorbim despre servicii stomatologice ca in tari foarte dezvoltate, de standarde internationale, High Tech Dentistry.Trebuie doar cautata varianta optima si acceptata varianta care desi pare mai scumpa la prima vedere, asigura calitate de necontestat fata de alte optiuni, cu minimum de disconfort si timp optimizat pana la a avea dinti completi si perfecti!