Clinicile Dr. Leahu, un brand pentru generatiile viitoare

Clinica stomatologica Dr. Leahu Caramfil;

Clinica stomatologica Dr. Leahu Victoriei;

Clinica stomatologica Dr. Leahu Rin Grand Hotel (Centru de Excelenta in Implantologie Dentara);

Clinica stomatologica pentru copii Dr. Leahu Pipera;

Clinica stomatologica Dr. Leahu Pitesti.

8 sali de tratament, sala de radiologie si laborator de tehnica dentara;

echipa interdisciplinara de specialisti (14 medici profesionisti, 6 medici generalisti, 2 pedodonti, 1 endodont, 1 parodontolog, 1 ortodont, 2 implantologi si 1 anestezist) .

implantologie digitalizata cu o rata de succes a osteointegrarii de 100%;

coroane si fatete dentare CEREC CAD/CAM gata in doar 1 ora;

radiologie digitala cu minim de radiatii, in doar 9 secunde si fara programare speciala;

depistarea suspiciunii de cancer oral in numai 2 minute, cu aparatul Velscope VX;

stomatologie laser EPICâ„¢ X Biolase pentru tratamente in timp record si fara durere;

preluarea urgentelor stomatologice in doar 30 de minute de la sosirea in clinica stomatologica cea mai apropiata de tine;

servicii de stomatologie pentru copii;

servicii de ortodontie (aparate dentare ultraperformante, transparente sau chiar invizibile);

albire profesionala a dintilor cu lampa ZOOM;

tratamente de estetica faciala non-invazive etc.

Prin urmare, in cei 7 ani de activitate, peste 22.000 de pacienti (romani si straini) au trecut pragul Clinicilor Dr. Leahu pentru a beneficia de tratamente moderne si complexe, la standarde internationale si preturi mult mai accesibile decat in alte tari!", declarasi fondatorul acestui brand stomatologic de referinta in Romania.Infiintate initial in Bucuresti, Clinicile Dr. Leahu si-au extins de curand aria de activitate, facand primul pas spre regionalizarea brandului prin inaugurarea unei noi clinici stomatologice in Pitesti. Astfel, in momentul de fata exista 5 locatii marca Dr. Leahu:Fiind axate pe implantologie, Clinicile Dr. Leahu Bucuresti-Pitesti ofera tuturor pacientilor cele mai noi si revolutionare tehnici de implant dentar, precum tehnica One Day pentru inlocuirea unui dinte lipsa intr-o singura zi sau sistemul Sky Fast&Fixed de la Bredent pentru refacerea integrala a danturii (dinti ficsi in doar 24 de ore).Totodata, investitia in tehnologia de ultima generatie si in personalul calificat reprezinta un principiu de baza pentru acest lant stomatologic. Aici amintim tehnologia factorilor de crestere PRGF pentru recuperare post-operatorie de 7 ori mai rapida, in urma inserarii unui implant dentar.Spre exemplu, pentru a deschide noua clinica stomatologica din Pitesti a fost nevoie de o investitie ce s-a ridicat la impresionanta suma de 500.000 de euro. Aceasta performanta admirabila se traduce prin:Acesta este doar un exemplu, deoarece la orice clinica stomatologica marca Dr. Leahu ai apela, te vei bucura de aceleasi servicii integrate la standarde de inalta calitate si conditii bazate pe confort, promptitudine, eficienta, profesionalism si respect pentru pacient.Astfel, profesionalismul care descrie o clinica stomatologica marca Dr. Leahu, orientata catre nevoile si interesele reale ale pacientilor, de la mic la mare, fac din acest brand unul de viitor.Acest lucru se datoreaza serviciilor integrate rapide si eficiente care includ proceduri complexe, nedureroase si la preturi corecte pentru toata lumea!