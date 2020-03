5 beneficii ale unei alimentatiei sanatoase

boli de inima

diabet zaharat

densitate osoasa slaba

migdale

arahide

alune de padure

seminte de floarea soarelui

legume verzi

produsele lactate

brocoli

conopida

varza

conservele de peste

tofu

leguminoasele

cerealele

vitamina D, C si E

acizi grasi Omega-3

flavonoide si polifenoli

Intr-adevar, obiceiurile sanatoase sunt greu de implementat, dat fiind faptul ca in jurul nostru gasim tot felul de ispite culinare. Insa, avantajele unei diete echilibrate vizeaza sanatatea fizica, psihica si, mai ales, frumusetea ta.Asadar, iata cateva beneficii ale unei alimentatii sanatoase:Pierderea in greutate poate ajuta la reducerea riscului de afectiuni cronice. Daca o persoana are un exces de greutate sau sufera de obezitate, aceasta are un risc mai mare de a dezvolta mai multe afectiuni, inclusiv:Legumele si fructele integrale au mai putine calorii decat majoritatea alimentelor procesate. O persoana care doreste sa slabeasca ar trebui sa-si reduca aportul de calorii si sa renunte la produsele procesate, precum mancarea de tip fast-food. Aceste alimente pot fi inlocuite cu legume si fructe.De asemenea, mineralele si suplimentele sunt si ele benefice corpului si il ajuta sa fie rezistent impotriva bolilor. Pe Sensiblu.com gasesti numeroase minerale si vitamine, esentiale pentru o buna functionare a organismului.O dieta nesanatoasa poate duce la obezitate, iar acest lucru poate creste riscul dezvoltarii cancerului.In cadrul unui studiu din anul 2014, cercetatorii au descoperit ca o dieta bogata in fructe reduce riscul de cancer al tractului gastrointestinal superior. De asemenea, o dieta bogata in legume, fructe si fibre reduce riscul dezvoltarii cancerului colorectal, cat si pe cel care afecteaza ficatul.Milioane de persoane din intreaga lume au cel putin un tip de boala cardiovasculara. Multe dintre aceste afectiuni sunt determinate de o alimentatie nesanatoasa, de un stil de viata nesanatos.De exemplu, conform mai multor studii medicale, s-a stabilit ca vitamina E poate preveni formarea cheagurilor de sange (cheagurile de sange pot duce la atacuri de cord). Urmatoarele alimente contin un nivel ridicat de vitamina E:Daca eliminam grasimile trans din dieta, reducem si nivelul colesterolului lipoprotein. Acest tip de colesterol determina colectarea placii in artere, crescand astfel riscul dezvoltarii atacului de cord si a accidentului vascular cerebral.Reducerea tensiunii arteriale poate fi, de asemenea, esentiala pentru sanatatea inimii, iar limitarea aportului de sare la 1.500 miligrame pe zi poate fi de un real ajutor.O dieta in care sunt incluse alimente cu un nivel ridicat de calciu si magneziu este necesara pentru ca oasele tale sa fie sanatoase, iar dintii puternici. Mentinerea oaselor sanatoase este vitala pentru prevenirea osteoporozei si osteoartritei.Urmatoarele alimente au un continut bogat de calciu:Magneziul este abundent in multe alimente, iar cele mai bune surse de magneziu sunt legumele verzi, nucile, semintele si cerealele integrale.O dieta sanatoasa este esentiala pentru memorie si poate ajuta la prevenirea dementei.Exista numerosi nutrienti care protejeaza impotriva dezvoltarii tulburarilor cognitive:Dieta mediteraneana include multi dintre acesti nutrienti, asa ca nu ezita sa consumi preparate din bucataria mediteraneana.