Tot ce ai nevoie sa stii despre beneficiile uleiului CBD

Desi produsele pe baza de ulei CBD extrase din planta de marijuana pot contine varii concentratii de THC (tetrahidrocannabinol), uleiul CBD extras din canepa are in componenta o concentratie de THC mult sub limita admisa (< 0.2%), ceea ce il face perfect legal.Potrivit rapoartelor din ultimii ani, unul din motivele pentru care uleiul CBD are un succes atat de mare pe piata internationala este seria de beneficii pentru sanatate.In ultimul timp, odata cu constientizarea acestui tip de produs, cererea pentru ulei CBD a crescut, ajungand sa fie cunoscut de cativa ani si pe piata de suplimente naturale din Romania.Nu-l confunda cu uleiul de seminte de cannabis. Cele doua provin de la aceeasi planta, insa au proprietati diferite.Uleiul de seminte de canepa este rezultatul presarii la rece al semintelor de cannabis, ce rezulta intr-un produs foarte hranitor, bogat in acizi grasi, acizi omega si fibre. Este perfect pentru dieta ta, insa nu are aceleasi beneficii cu uleiul CBD.Spre diferenta, canabidiolul nu este obtinut prin presare, ci este extras printr-un proces proiectat sa pastreze esenta plantei, cu un minim de reziduuri chimice. Fata de uleiul din seminte, uleiul CBD contine canabinoizi, precum si alte substante care contribuie la starea de bine a organismului tau.Planta de cannabis are proprietati remarcabile: Odata plantata, ea absoarbe toate toxinele din sol, fiind folosita pentru a decontamina diverse zone afectate de poluarea industriala. De aceea este bine sa apelezi la un distribuitor de ulei CBD care provine din agricultura organica, pentru a avea certitudinea ca folosesti un produs de calitate, lipsit de pesticide si de metale grele.Uleiul CBD fi obtinut pe cale artificiala? In fond, acelasi lucru s-a intamplat si cu aspirina sau morfina. Cu toate acestea, in cazul cannabisului, oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca exista o sinergie intre compusii activi, ce face ca rezultatul final sa fie mai puternic decat suma partilor.Probabil ca nu stiai asta, dar toate organismele vii, de la melci pana la om, au un sistem endocanabinoid, care regleaza functiile importante, precum somnul, apetitul, memoria sau capacitatea de a se reproduce. Uneori acest sistem se poate deregla, fapt care duce la diverse afectiuni. Studiile au demonstrat ca atunci cand consumi ulei CBD creste nivelul de endocanabinoizi prezent in corp, ajutand la reajustarea echilibrului fizic si psihic.Lumea canabinoizilor se dovedeste foarte promitatoare, studiile efectuate pana acum demonstrand multiple aplicatii terapeutice pentru produsele pe baza de ulei CBD. Pe langa toate beneficiile care tin de nutritie, se descopera in fiecare zi metode noi de aplicare a uleiului CBD pentru tratarea afectiunilor, precum boala Crohn, anxietate, depresie, precum si pentru episoadele spasmodice.Studiile clinice au scos de asemenea la iveala faptul ca nu exista efecte adverse in cazul consumului de ulei CBD. Mai mult, nu exista nici riscul de a face supradoza cu canabidiol, surplusul fiind eliminat in mod natural de catre organism.Asigura-te deci ca ai un distribuitor de incredere, precum Legalizeit.ro si incepe si tu un tratament cu ulei CBD. Vei ramane cu siguranta foarte placut surprins de rezultatele optime pe care le vei obtine in cel mai scurt timp!