Cum facem sport in viitor? Fitness clubbing-ul este noul trend!

Romania a fost reprezentata de mai multi specialisti din industria autohtona de fitness, printre care si Irina Alionte, fondator al Bodyshape Transformation Center Conform celor prezentate la marele eveniment international, tehnologia de ultima generatie si aplicatiile de tip virtual reality vor revolutiona acest domeniu in urmatoarea decada, iar unul din principalele trenduri imbina sportul de echipa cu atmosfera energizanta din cluburi.Fitness-clubbing-ul este intalnit in mai multe sali de tip boutique din Statele Unite, Marea Britanie, Australia sau Germania si isi are originea in salile de spinning. In Romania este prezent la Bodyshape Transformation Center. Acolo orele de sport pe grupe se deruleaza intr-o atmosfera de club, cu muzica antrenanta, DJ si lumini multicolore."Toata lumea isi doreste ca orele de fitness sa devina cat mai interactive si cat mai distractive, iar noul trend este acela de a transforma sala de fitness intr-un veritabil club. Luminile sunt sincronizate cu muzica, exista DJ care pune muzica live in timpul antrenamentului, iar toata atmosfera este foarte cool si este menita sa imbine pasiunea pentru dans cu exercitiile de fitness. Cu alte cuvinte, in 45 de minute te antrenezi bine dar si dansezi mai ceva ca intr-un club, in serile de weekend", declara Irina Alionte.Irina Alionte a anticipat trendurile mondiale din industrie si a introdus orele ce combina fitness-ul cu atmosfera de clubbing inca din 2017 la Bodyshape."Fara sa ne dam seama ca va deveni un trend mondial in salile boutique, noi am inceput sa facem astfel de clase inca din urma cu doi ani. Aveam pana acum o clasa pe saptamana in care redam atmosfera de party prin lumini reduse si montam un disco ball, iar, de foarte multe ori, am avut si un DJ care a pus muzica live. Planuim acum sa extindem acest concept la cel putin 4-5 clase pe saptamana", continua Irina Alionte.La FIBO au mai fost prezentate inovatiile din industrie, puternic influentate de avansul tehnologiei virtuale."Exista tehnologia de realitate virtuala Elias care transforma procesul de consultatie intr-o experienta fascinanta! Esti instant 'proiectat' intr-o lume 3D virtuala, in care iti vorbeste un specialist in forma si dimensiune reala. Apoi, in fata ochilor iti apar butoane virtuale prin care poti alege daca ai ca obiectiv slabit, cresterea in masa musculara, starea de sanatate sau daca vrei sa scapi de durerile de spate. Apoi, in functie de alegerea ta, specialistul virtual te introduce intr-un filmulet de prezentare personalizat pe alegerea ta, prin care iti explica in mod stiintific anatomia umana si cum va arata procesul tau de transformare, in 3 luni de acum inainteO alta tehnologie care ne-a impresionat a fost cea care te scaneaza 3D pentru masurarea si vizualizarea compozitiei corporale. Clientii pot sa isi scaneze corpul cu o tableta in doar 90 de secunde si sa primeasca informatii despre corpul lor, centimetri, procent de grasime, forma corpului, postura - totul in format vizual, sub forma unui avatar 3D foto-realistic. Clientii au acces si la o aplicatie pe mobil prin care pot monitoriza progresul de la luna la luna si pot vedea in 3D cum li s-au modificat talia, abdomenul sau coapsele.Am testat inclusiv o oglinda cu senzori care iti indicau atunci cand nu faceai corect o miscare. Oglinda incepea sa vorbeasca cu tine si sa iti spuna sa repeti miscarea si cum.Din punctul meu de vedere, va mai trece timp pana cand Romania va fi pregatita pentru introducerea unor astfel de tehnologii. Pe piata noastra doar 4% din populatie are un abonament la o sala de fitness. Lipseste o cultura a miscarii si a educatiei sportive, inainte de a trece la nivelul urmator - acela de a diversifica antrenamentele prin tehnologii avansate", declara Irina Alionte.Irina Alionte este o antreprenoare de 29 de ani care, la putin timp dupa terminarea studiilor in Marea Britanie, unde a fost premiata pentru Best Business Growth, a fondat la Bucuresti Bodyshape Transformation Centre - un centru de transformare corporala care imbina antrenamentele de grup, de 45 de minute, cu plan de nutritie personalizat si sesiuni de sustinere motivationala.Antrenorii Bodyshape au ajutat anul trecut mii de bucuresteni sa topeasca in total peste 1,5 tone de grasime si sa ajunga in cea mai buna forma fizica a lor. Acestia au facut sport, unii chiar pentru prima data in viata, in cadrul antrenamentelor de grup de la Bodyshape Transformation Center. Cei mai multi dintre ei au reusit sa dea jos 6 kilograme in primele sase saptamani de antrenament, asa cum specifica si unul din programele salii, 6 Week Challenge.