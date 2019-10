Oamenii sunt cheia, iar sanatatea lor este esentiala pentru orice business! #Interviu

Irina Alionte, Bodyshape Transformation Center

Sa vorbim, pentru inceput, despre sport. Ce efecte au 30 de minute pe zi, de cateva ori pe saptamana, in viata unui om cu un job sedentar?

Timpul este foarte limitat pentru acesti oameni care lucreaza 9-18 si care mai petrec si cate o ora, minimum, pe drumuri, in fiecare zi. Ce solutii exista pentru ei?

De ce considerati ca abonamentele la sala pentru angajati nu mai tin de HR ci de Strategia de business?

Ce costuri implica angajatul bolnav pentru o companie?

Comparativ, cat costa un abonament la sala, pentru acelasi angajat?

Asadar, putem spune ca abonamentul la sala pentru angajati este o investitie, si nu o cheltuiala pentru companie?

Ce sfaturi aveti pentru angajatorii romani?

Crearea unei culturi organizationale axata pe sanatate

Imbunatatirea comunicarii intre departamente

Retentia crescuta a personalului

Reducerea zilelor de concediu medical

Reducerea nivelului de stres al salariatilor

Sporirea eficientei si productivitatii angajatilor

Intarirea relatiilor intre colegi

Crearea unui spirit sanatos de competitie

Chiar si angajatorii romani au luat masuri, pentru ca atat angajatii cat si cei care gandesc strategia de business au realizat cat de important este sa faci sport intr-o era a joburilor sedentare.Irina Alionte a creat Bodyshape Transformation Center si cateva programe cu care a venit in fata marilor corporatii din nordul Capitalei, acolo unde se afla cea mai mare concentratie de oameni care muncesc cel putin opt ore pe scaun, in fiecare zi.Pentru ei a creat programe de fitness care nu ocupa prea mult timp, dar aduc efecte maxime. Si tot pentru ei si-a conturat un crez: "Oamenii sunt cheia, iar sanatatea lor este esentiala pentru orice business!", spune Irina Alionte, intr-un interviu acordat Business24.Romanii, in general, sunt "certati" cu sportul. Statisticile nationale arata ca inca ne situam ca grad de participare in lumea fitness/wellness undeva la o treime din media europeana. Totusi, exista un enorm potential de crestere. E o lume noua pentru multi romani, e o lume noua chiar si pentru cei ce ne-au calcat pragul in ultimii 5 ani, multi dintre ei marturisindu-mi initial, cu o oarecare jena, ca nu au mai facut sport din liceu sau chiar scoala generala.Avand bloc-startul situat undeva mai in spatele mediei europene, imi da sperante ca vom veni cu mai mult avant in aceasta cursa. Imi sta in minte fabula cu iepurele si testoasa.Ca vorbim de 30 de minute de sport pe zi, ca vorbim de exercitii simple, dar eficiente, ca vorbim de rezultate masurabile si palpabile, am constat si la Bodyshape Transformation Center ca, odata trezit interesul fata de sport, romanii reactioneaza bine.Iar reactia este una fireasca. Miscarea, sub orice forma a ei, genereaza hormoni de fericire, reduce stresul, previne problemele clasice ce deriva dintr-un stil de viata static si sedentar. Calitatea somnului, sanatatea organelor interne, ameliorarea starii de spirit, sanatatea aparatului circulator si a sistemului osos, tinerea sub control a greutatii, si, per total, imbunatatirea calitatii vietii.Lista beneficiilor poate continua la infinit insa, ca idee generala, nu exista componenta a corpului nostru care sa nu fie pozitiv influentata de introducerea unor sesiuni scurte dar intense de miscare in viata noastra.HIIT - High Intensity Interval Training. Elimina pana la de 9 ori mai multa masa adipoasa comparativ cu o ora clasica de aerobic. Pana la 36 de ore de efect after-burn. Asta inseamna ca nivelul metabolismului ramane ridicat chiar daca am terminat de mult antrenamentul.De 5 ani mergem pe aceasta reteta, iar rezultatele vorbesc de la sine: mii de persoane ce si-au atins obiectivele de slabit, de construire de masa musculara, de tonifiere.Totul construit in jurul sensibilitatilor si afectiunilor pe care le au, si, mai ales, totul realizat cu doar 3 antrenamente de 45 de minute pe saptamana. Work smart not hard se aplica si aici, stilul de antrenament HIIT pune emfaza pe intensitatea cu care se executa exercitiile si nu pe lungimea antrenamentului. Poti fi astfel mult mai eficient in 45 de minute decat in doua ore la sala clasica.Oamenii normali, ca mine si ca tine, nu pot sa-si petreaca 2-3 ore pe zi in sala de fitness. Acesta este apanajul pasionatilor de fitness, insa, cu siguranta, isi pot gasi 45 de minute de 3 ori pe saptamana.Bodyshape se afla in Aviatiei, astfel ca suntem inconjurati de aproximativ 120.000 de "corporatisti", oameni ce functioneaza din deadline in deadline, ce au timp limitat pentru fitness si care sunt exemplul perfect despre ce se poate face din punct de vedere al sportului cu doar 45 de minute. Pe siteul nostru gasiti nenumarate exemple, testimoniale si fotografii de inainte/dupa - sistemul HIIT functioneaza!Sanatatea colectivului, reducerea absenteismului, cresterea productivitatii, reducerea numarului de zile de concediu medical, intarirea colaborarii intre departamente sau cresterea nivelului de satisfactie profesionala si, implicit, a retentiei angajatilor nu mai tin exclusiv de HR. Eu vad in enumerarea elementelor de mai sus insasi natura oricarui business de succes, oamenii si starea lor de bine. Nu exista exemplu de business de succes care sa nu se ocupe primordial de "bunastarea" celor ce-l compun.Eu vad preocuparea angajatorilor pentru starea de sanatate, atat fizica cat si psihica, a celor ce asigura businessul ca fiind prioritatea nr 1. Wellness-ul, ca definitie atotcuprinzatoare, nu se mai limiteaza de mult la "pasionatii"de fitness, ci se refera, mai ales, la ceilalti, cei care nu au format un astfel de obicei, cei care nu au cunoscut pe propria piele beneficiile unei activitati fizice.Statisticile globale arata ingrijorator, aproximativ 3600 de dolari/an pentru fiecare angajat. Dar cifra asta nu spune prea multe despre ce inseamna costul respectiv, pentru ca nu este vorba doar de bani. Un angajat nemultumit, stresat, aflat in plin process de burn-out este extrem de contagios iar politicile de wellness au fost, si inca sunt, cel putin in Romania, etern cu un pas in urma evenimentelor.De cele mai multe ori angajatorii din Romania au ajuns, din disperare, sa trateze efectele in loc sa fi prevenit cauzele.Si dincolo de cifre, care sunt total variabile de la industrie la industrie, efectul negativ al unei politici slabe sau inexistente de wellness se traduce intr-un colectiv non-functional si, implicit, intr-un business care nu se misca asa cum ar putea sa se miste.Oamenii sunt cheia, iar sanatatea lor este esentiala pentru orice business! Acesta este semnalul de alarma pe care Bodyshape il trage de ani intregi si ma bucur sa vad ca, desi nu la viteza scontata, lucrurile si constientizarea au inteput sa se miste in directia potrivita in Romania.Costul nu inseamna nimic daca nu relevam beneficiile. E plina tara, de altfel, e plina lumea de oameni care achizitioneaza abonamente la sali de fitness clasice, la diferite preturi, si nu merg la antrenamente.Preturile noatre sunt pe site, iar departamentul B2B care se ocupa de programele si ofertele corporate a avut grija ca ofertele financiare catre angajatorii romani sa fie competitive.Insa un pret exprimat doar in lei este sec si steril pentru ca nu spune nimic despre beneficiile pe toate orizonturile de timp pe care le aduce.Nu-i deloc greu sa fii ieftin in sectorul asta, e insa extrem de dificil sa livrezi, sa fii eficient, sa cresti retentia membrilor si, per total, sa functionezi conform promisiunilor.Din fericire, de mai bine de 5 ani, Bodyshape face chiar asta, dovada o fac miile de clienti multumiti si care, in marea majoritate, sunt inca cu noi.O alta dovada a eficientei programelor noastre este ca am devenit partenerii oficiali pe partea de wellness ai celui mai mare angajator roman, Renault Romania.DA! Un "da"cu majuscule si aproape urlat. Din toate motivele pe care le-am enumerat mai sus si pentru ca, tragand linie, programele noastre functioneaza, sesiunile si workshop-urile noastre sunt cautate si au rezultate, iar feedback-ul pe care il primit iar si iar din partea angajatorilor este unul pozitiv, constructiv si care ne da sperante pentru un viitor ceva mai sanatos pentru oamenii ce ne inconjoara.Ca in orice domeniu, sa apeleze la experti. Asa cum nu isi repara singuri masinile cand este nevoie, asa cum nu se trateaza singuri ci se duc la doctor, tot asa si domeniul fitness/wellness este unul ce ar trebui adresat de catre experti. Mi-e greu sa imi imaginez un alt sector al unui business mai important decat insasi esenta afacerii respective, oamenii.Cele mai eficiente programe de wellness sunt adaptate la nevoile angajatilor unei organizatii si sunt proiectate sa incurajeze participarea si angajamentul pe termen lung al acestora.In "biblia" Bodyshape exista 8 puncte esentiale pe care noi le-am identificat ca fiind vitale pentru sanatatea colectivelor si pentru a spori eficienta unui program de wellness:Pentru toti angajatorii ce citesc randurile de mai sus: solutii eficiente exista, am implementat schimbari radicale in randul celor ce au apelat la noi! Faceti-ne o vizita la bodyshapetransformation.com sau la sediul nostru din Bdul Nicolae Caramfil 71-73!