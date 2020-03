De ce sa alegi spirulina de la Republica BIO?

(P)

spirulina de la Republica BIO este produsa cu grija intr-o fabrica certificata ecologic din Germania, special pentru aceasta companie;

este 100% naturala, raw, verificata si certificata vegan, fara gluten, fara lactoza, fara fructoza, fara organisme modificate genetic (nonGMO), neiradiata si neradiata, fata de spirulina conventionala, care poate fi contaminata cu ingrediente de origine animala sau care poate fi prelucrata termic;

nu contine aditivi, substante de compactare sau lianti chimici, spre deosebire de produsele din comert, care au adesea aditivi sau lianti periculosi pentru sanatate;

este testata in laborator pentru detectarea substantelor chimice sau a metalelor grele;

asigura o garantie 100% a calitatii, comparativ cu alte marci, care prezinta o calitate indoielnica sau care nu au nicio certificare;

spirulina organica de la Republica BIO poate fi comandata online, cu livrare in 24 de ore, direct din stocul propriu al magazinului, si poate fi platita cu cardul, in siguranta, sau ramburs, la primirea pachetului;

fie ca ai nevoie de spirulina pudra sau tablete, aceasta firma iti pune la dispozitie ambele variante, la un raport calitate-pret excelent.

Astfel, spirulina organica, tablete sau pulbere , mierea de Manuka si uleiul de nuca de cocos sunt doar cateva dintre super-alimentele pe care le consumam aproape zilnic, datorita beneficiilor exceptionale pe care ni le ofera.Spirulina, caci despre ea vom vorbi in acest articol, este un supliment alimentar extrem de complex - are peste 280 de substante in compozitie -, care nu ar trebui sa lipseasca din dieta noastra, mai ales daca: suntem vegetarieni sau lacto-vegetarieni; avem o alimentatie dezechilibrata; practicam un sport de performanta; ne aflam in perioada de crestere.Foarte bogata in: vitamine (vitamina B12, vitamina D, vitamina K, vitamina E), minerale, proteine, enzime, acizi grasi, aminoacizi, oligoelemente, calciu, crom, cupru, iod, magneziu, fosfor, potasiu, seleniu si zinc, clorofila etc., aceasta microalga de culoare verde-albastruie, care a reprezentat multa vreme o sursa de hrana pentru azteci, este cu adevarat benefica pentru organism doar atunci cand este 100% naturala si provine dintr-o sursa sigura, atent verificata. Spirulina de la Republica BIO , certificata ecologic, este alegerea cea mai buna daca ai primit recomandarea din partea medicului de a o consuma pentru a-ti intari organismul, in scop preventiv sau ca adjuvant in anumite afectiuni.Si totusi, de ce sa cumperi acest supliment alimentar de aici, si nu din alta parte? Uite cateva motive care, cu siguranta, te vor convinge:Daca inca nu te-am convins, iti mai spunem ca pe site-ul republicabio.ro te asteapta oferte foarte atragatoare. De exemplu, aici gasesti un pachet promotional ce consta in doua flacoane de spirulina ecologica de Hawaii.Mai exact, flaconul dublu sigilat contine 300 de tablete de 400 mg, suficiente pentru o cura completa, pentru 100 de zile, la un pret avantajos, de doar 102,30 de lei.O alta recomandare, la fel de atractiva, este spirulina pudra ecologica pura, disponibila intr-o punga de 125 de grame, la pretul de 28,80 de lei. O lingura de pudra contine: 4 g proteine, 1 g acizi grasi Omega 3 si Omega 6, 11% vitamina B1, 15% vitamina B2, 4% vitamina B3, 21% cupru, 11% fier, magneziu, potasiu, mangan, toti aminoacizii si antioxidanti puternici.In ceea ce priveste administrarea, produsul poate fi adaugat in smoothie, iaurt, shake-ul proteic, lapte vegetal, sucuri de fructe, supe, salate etc.Asadar, daca vrei sa profiti la maximum de proprietatile miraculoase ale acestui super-aliment, alege cu toata increderea spirulina naturala de la Republica BIO.Intra pe site-ul cu acelasi nume si descopera ofertele si promotiile disponibile, plus multe alte suplimente alimentare ecologice si naturale, realizate la cele mai inalte standarde calitative!