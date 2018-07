Merisor si caju si... ai un atu!

Nucile caju

ofera 25% din necesarul zilnic de magneziu, deci te ajuta sa iti mentii oasele sanatoase si, de asemenea, iti sustine flexibilitatea articulatiilor

ofera 37% din necesarul zilnic de cupru

ofera 28% din doza zilnica de mangan

ofera 20% din doza de fosfor

Merisoarele

intaresc sistemul imunitar si ajuta la o buna digestie datorita fibrelor

datorita continutului bogat in calciu, ajuta la mentinerea unei danturi sanatoase

mentin sanatatea inimii, datorita flavonoidelor din compozitie

previn aparitia cancerului, in special a cancerului de san, datorita prezentei unui antioxidant de 20 de ori mai puternic decat vitamina C

reduc anemia, gratie continutului de fier

previn osteoporoza, datorita continutului de calciu

Desi pare greu de crezut, nucile de caju cresc in copac: in arborele de caju. Iar daca e sa fim mai precisi si sa indicam pe harta Globului unde anume, afla ca acest tip de arbore isi intinde radacinile in India, Africa si America de Sud - adica pe teritorii cu temperaturi ridicate.Ceea ce noi consumam sunt, de fapt, semintele fructului de caju: imagineaza-ti un fruct colorat, uneori galben, alteori rosu, care seamana, ca forma, cu o combinatie intre un dovleac in miniatura si un mar, si caruia ii creste un mot -. Interesant, nu?Desi fructul nu creste la noi in tara si nu este atat de cunoscut, te poti bucura de proprietatile acestor nuci. Le poti consuma in orice moment al zilei, atat in combinatii cu feluri de mancare sofisticate, cat si pe post de snack.Caju contine o doza de grasimi mai mica decat alte nuci si alune si este bogat in fibre, vitamine, minerale si uleiuri nesaturate sanatoase.Cu toate acestea, ca in cazul oricarui aliment, trebuie consumat cu moderatie, pentru ca aportul caloric este ridicat: 553 calorii /100g.Hai sa-ti propunem o reteta: caju in smoothie. Combina in blender lapte vegetal de migdale sau de orez, pune o mana de caju crud Sano Vita si adauga o cana de fructe de padure.Nucile caju vor adauga consistenta si vei obtine un smoothie sanatos si racoritor, numai bun pe caldura de afara.Daca ar fi sa numim un fruct care este un aliat de nadejde pentru sanatatea femeilor, acela ar fi merisorul. Se spune ca merisoarele ajuta la reducererea cosnumului de antibiotice.De ce? Pentru ca merisorul are proprietati antiseptice si este bogat in antioxidanti, proteine, provitamina A, vitamine (B1, B2, C), tanini (substante antibacteriene), flavonoide (substante cu efect antioxidant) si saruri minerale.Cum, toate aceste beneficii in fructele acelea mici? Ei bine, da! Te ajuta sa ai o dieta echilibrata si sanatoasa si, daca tot am laudat prietenia lor cu reprezentantele sexului feminin, afla ca merisoarele isi dovedesc eficienta si in cazul infectiilor urinare provocate de E.coli.Iar daca nucile caju se gasesc in copaci, merisoarele se dezvolta in arbustii din America de Sud, Statele Unite si Canada, dar se pot gasi inclusiv la noi in tara, in Muntii Apuseni.Cele pe care le gasim pe piata locala sunt de cele mai multe ori uscate, dulci-acrisoare, racoritoare, cu care putem prepara bauturi, prajituri sau chiar feluri principale care contin carne.Te intrebi cum atata merisoarele? Sunt niste fructe rotunde de dimensiuni mici, care in prima faza sunt albe, insa odata coapte devin rosii.Nu-i asa ca te-am convins? Atunci e timpul sa iti pui pe lista un al doilea smoothie! Ai nevoie de 3 sferturi de pahar cu gheata, 1 cana cu lapte de migdale si 1 lingura de merisoare confiate Sano Vita.Pune ingredientele intr-un blender si amesteca-le bine. Tocmai ai obtinut o bautura parfumata de vara, care iti va incanta simturile.Nu-i asa ca e mai usor decat credeai sa obtii sanatate si gust bun intr-un pahar?. Incearca smoothie-urile si apoi exerseaza-ti creativitatea combinand si mai multe fructe sau nuci.Un lucru e sigur: corpul tau iti va multumi!