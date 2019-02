Cum ar trebui sa comunice un business care comercializeaza ulei de canabis?

1. Sa specifici intotdeauna ca produsul NU are efecte psihoactive

2. Sa comunici proprietatile REALE ale acestei substante

Avand in vedere cele mentionate mai sus, in cazul in care detii un business cu ulei de canabis , modul in care comunici cu publicul tau este esential pentru succesul afacerii si pentru asigurarea unui profit cat mai mare.Iata care sunt principalele doua aspecte pe care trebuie sa le iei in calcul pentru a te bucura de popularitate si credibilitate in randul opiniei publice:Canabidiolul, cunoscut si sub abrevierea de CBD, este una dintre substantele active denumite generic canabinoizi, care se regasesc in mod natural in planta de canabis.Tetrahidrocanabinolul (THC) este un alt compus gasit in aceasta planta, principala diferenta dintre THC si CBD fiind faptul ca primul are efecte psihoactive, in timp ce al doilea are exclusiv efecte benefice asupra organismului uman, cu care interactioneaza foarte bine.Uleiurile de canabis contin intr-o proportie covarsitoare CBD, prin urmare nu au niciun efect psihotrop sau halucinogen. Desi aceasta informatie poate parea redundanta, intrucat este evidenta pentru cei care activeaza in domeniu, nu trebuie sa uiti ca majoritatea oamenilor nu cunosc acest aspect. Din acest motiv, de fiecare data cand ai ocazia, promoveaza produsul pe care il comercializezi drept unul fara efecte psihoactive. Acest lucru va spori increderea publicului si iti va deschide noi usi in business.Multi dintre cei care comercializeaza ulei de canabis tind sa exagereze proprietatile sale, sperand ca aceasta tactica ii va ajuta sa atraga un numar mai mare de clienti si sa obtina profituri pe masura. Astfel, poti auzi afirmatii precum "uleiul de canabis vindeca toate formele de cancer" sau "a ajutat copiii sa scape de epilepsie".Adevarul este ca uleiul de canabis reprezinta una dintre cele mai studiate si promitatoare substante din ultimii ani, facand obiectul a numeroase cercetari stiintifice desfasurate in mari universitati si centre medicale din intreaga lume, insa mecanismele legislative de reglementare a uleiului CBD ca tratament oficial in spitale si clinici se declanseaza mai lent si nu se stie exact cand in viitor va putea fi considerat un medicament in adevaratul sens al cuvantului.In primul rand, uleiul de canabis ajuta la reechilibrarea organismului si la obtinerea unei stari generale de bine. Tinand cont de proprietatile sale, aceasta substanta s-ar putea dovedi un aliat de incredere in lupta cu boli precum schizofrenia, chiar daca mecanismul exact prin care actioneaza impotriva episoadelor psihotice nu este inca pe deplin inteles de oamenii de stiinta.Totodata, canabidiolul reduce numarul crizelor in cazul copiilor diagnosticati cu epilepsie si le asigura acestora o stare de spirit mai buna si un somn mai profund, au aratat studii internationale recente.In ceea ce priveste cancerul, uleiul CBD amelioreaza durerile provocate de chimioterapie, dar se pare ca ar putea sa si diminueze raspandirea celulelor canceroase in organism.In concluzie, uleiul de canabis este o substanta care in viitor ar putea reprezenta un tratament omologat pentru unele dintre cele mai necrutatoare boli ale omenirii.