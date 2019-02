Simona Nicolaescu: MindFitness pentru un somn care-ti asigura succesul

Nu te poti deconecta de problemele de la serviciu.

Te simti coplesit de ganduri sau responsabilitati.

Nu poti scapa de gandurile negative.

Lucrezi de acasa seara.

Treci printre niste schimbari majore.

Nu ai un program regulat de somn.

Nu stii cum sa iti programezi agenda.

Practica meditatia mindfulness

Creeaza-ti un ambient relaxant

Inspira-te din tehnicile maestrilor chinezi

Incearca terapiile alternative

Incearca materialul audio pentru a analiza care ar fi problemele cu somnul tau. Este un material pe care il folosesc cu clientii mei pentru a-i ajuta sa aiba un somn mai bun.

Lipsa somnului ingreuneaza functiile de vindecare, de detoxifiere, de echilibrare a greutatii sau de digestive ale corpului nostru. Studiile au aratat ca somnul neadecvat scade nivelul celulelor care lupta impotriva cancerului si reduce cu pana la 300% capacitatea de lupta impotriva virusilor, impactand astfel perioada concediilor medicale, dar si profitabilitatea totala a organizatiilor.Avem atat de multe lucruri de indeplinit, iar pentru fiecare din acestea trebuie sa acordam timp - pentru job, familie, prieteni, relaxare. In incercarea de a acoperi totul, cel mai adesea sacrificam somnul.Doar ca atunci cand esti obosit, nu poti functiona la cote maxime. Somnul te ajuta sa gandesti mai clar, sa ai reflexe mai rapide si sa te concentrezi mai bine. Lipsa acestuia afecteaza nivelurile inalte ale rationamentului, rezolvarea problemelor si atentia acordata detaliilor. Oamenii obositi tind sa fie mai putin productivi la locul de munca, prezinta un risc mai mare pentru accidentele rutiere, dar si pentru dezvoltarea depresiei.Problemele legate de somn sunt unele dintre cele mai frecvente probleme de sanatate, cu numeroase efecte negative asupra bunastarii organismului. 10% din populatie sufera de insomnie. Aproximativ 25% dintre americani se confrunta cu insomnie acuta in fiecare an. Studiul Stess Index, implementat de Dynamic HR, arata faptul ca 68% dintre angajatii romani dorm mai putin de 7-8 ore pe noapte, 93% dintre acestia manifesta simptome de depresie, iar 98% sunt epuizati.Atunci cand angajatii nu dorm asa cum ar trebui, organizatiile pierd din productivitate, castiga multe conflicte la locul de munca si solutii mai putin creative la probleme.Stii deja ca nu trebuie sa consumi cafea sau alte bauturi ce contin cafeina dupa ora 14:00 sau sa stai pana tarziu pentru a te uita la televizor sau pentru a urmari retelele sociale. Aici sunt alte lucruri care te-ar putea incurca in a avea un somn odihnitor, exceptand cazurile medicale:Personal, aceasta experienta cu somnul in viata mea a avut suisuri si coborasuri. Atunci cand aveam perioade foarte stresante la birou si mai ales dupa ce am nascut, somnul meu a devenit din ce in ce mai superficial, mai putin odihnitor, ma trezeam noaptea si nu mai puteam adormi.Din cauza deficientei cu somnul aveam stari de nervozitate, fara chef de a munci, nu dadeam randament. De aceea, am apelat la multe tehnici de-a lungul vietii pentru a trata aceasta problema (homeopatie, acupunctura, reflexoterapie, terapie craniosacrala) si in final, am dezvoltat propriile metode pentru a imi tine calitatea somnului sub control.Ce metode au functionat pentru a-mi redobandi calitatea somnului, si implicit, echilibrul personal si profesional?Acorda-ti 15 minute de meditatie inainte de somn. Fii constient de gandurile tale, insa lasa-le deoparte la momentul somnului, stiind ca te vei ocupa de ele a doua zi. Goleste-ti mintea de orice gand stimulent si concentreaza-te asupra ritmului respiratiei.O alta strategie este ca, in timpul zilei, sa scrii tot ceea ce trebuie indeplinit urmatoarea zi pentru a preveni incercarea din mijlocul noptii de a-ti organiza agenda.Opreste toate notificarile telefonului pe durata perioadei de somn, elimina orice sursa de lumina sau zgomot din camera si seteaza temperatura din camera la maxim 23 grade C. Poti folosi, de asemenea, uleiurile esentiale pentru crearea unui mediu propice relaxarii si somnului. Lavanda, valeriana, musetelul, bergamota sau lemnul de santal sunt doar cateva dintre cele care promoveaza o stare meditativa si ajuta la ameliorarea insomniei cronice.Foarte important este si un program de somn regulat. Stabileste orele de culcare si de trezire, in functie de programul tau general, si respecta aceste ore, indiferent ca te afli in mijlocul saptamanii, in week-end sau in vacanta.Studiile chinezesti indica faptul ca aceste exercitii au imbunatatit in mod eficient calitatea somnului, atunci cand s-au practicat zilnic timp de doua pana la patru saptamani.Exercitiul 1. Intinde-te pe spate cu genunchii indoiti. Trage genunchii spre piept si respira in ritmul tau natural. Mentine aceasta pozitie timp de un minut, apoi relaxeaza-te, indreapta-ti picioarele si odihneste-ti bratele in partile laterale.Exercitiul 2. Intinde-te cu fata in jos si cu mainile sub abdomen. Inspira, umple-ti abdomenul si pieptul si simte ca energia patrunde in intregul tau corp. Expira si vizualizeaza negativitatea parasind corpul. Intrerupe dupa fiecare expiratie si relaxeaza fiecare muschi. Repeta asta pentru un minut.Daca problemele cu somnul iti creeaza disconfort, cel putin 3 zile pe saptamana, pentru mai bine de cateva luni, este cazul sa apelezi la un specialist. Acupunctura sau terapia cranio-sacrala te pot ajuta atunci cand vine vorba de starile de insomnie cronica.