Care sunt avantajele de care beneficiaza pacientii care poarta aparate dentare fixe?

Montare simpla si usoara

Corectarea danturii, simpla cu ajutorul unor aparate dentare fixe de calitate

Perioada de tratament variaza

Nu trebuie scoase pe timpul noptii

Meniurile pot fi extrem de bogate

Rezultatele, vizibile inca din timpul purtarii aparatelor

Pe termen lung, pacientii se pot bucura de o serie de avantaje, despre care este bine sa stie inca dinainte de a merge la o programare la cabinetul medical. Principalele beneficii sunt prezentate in randurile ce urmeaza!Pentru inceput, important de stiut este ca aparatele dentare fixe sunt extrem de usor de montat. Medicii stomatologi dispun de tehnici moderne, cu ajutorul carora interventiile sunt lipsite de durere si realizate la cele mai inalte standarde.De exemplu, orice aparat poate fi montat intr-o singura sedinta, urmand ca ulterior, adultii si copiii sa mearga periodic la specialistii care trebuie sa le tina sub observatie cavitatea bucala.Un alt beneficiu al purtarii unor aparate dentare fixe este acela ca dantura se corecteaza in mod natural in timp. Este suficient ca bracketii sa fie pozitionati corect pe fiecare dinte in parte, urmand ca acestia sa fie stramtati periodic de catre medicii stomatologi.Tot pe lista avantajelor purtarii aparatelor dentare se numara si faptul ca perioada de tratament variaza, in functie de cat de strambi sunt dintii. De exemplu, atunci cand pacientii merg la un medic de specialitate din timp, atunci nu trebuie sa poarte foarte multa vreme dispozitivele medicale pentru a se bucura din nou de o masticatie si de o vorbire corecta, dar si de un aspect fizic foarte placut.Spre deosebire de alte solutii stomatologice, aparatele dentare fixe sunt pozitionate astfel incat sa poata fi purtate atat in timpul zilei, cat si in timpul noptii. Pacientii nu trebuie sa isi faca griji ca vor trebui sa le indeparteze la un moment dat. Singurul moment in care aparatele sunt modificate este acela in care stomatologii se ocupa de stramtarea bracketilor.In ceea ce priveste alimentele pe care pacientii le pot consuma, ele sunt extrem de variate si de gustoase. Este adevarat ca adultii si copiii care poarta aparate trebuie sa se fereasca pe durata tratamentuluide produsele foarte dure, asa cum sunt nucile, semintele sau carnea foarte tare, insa limitarile nu sunt atat de multe, permitand pacientilor sa se bucure in continuare o de o hrana corespunzatoare si delicioasa!Nu in ultimul rand, adultii si copiii trebuie sa stie ca rezultatele incep sa apara chiar din timpul tratamentului. Mai exact, dantura se aliniaza frumos si se corecteaza vazand cu ochii. In acelasi timp, dintii devin mult mai albi si mai bine ingrijiti decat inainte!Tinand cont de toate elementele de mai sus, persoanele care isi doresc sa aiba un zambet larg si frumos isi pot face curaj sa mearga la un medic de specialitate, in vederea montarii aparatului potrivit pentru ei!