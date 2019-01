Sfaturi de la medicul oftalmolog in luna internationala a constientizarii si depistarii glaucomului

Tipuri de glaucom

Factori de risc pentru glaucom

Diabet zaharat

Hipertensiune sau hipotensiune arteriala

Boli cardiovasculare sau de tidoida

Miopie sau hipermetropie mare (care necesita sa porti lentile de contact sau ochelari de corectie a vederii)

Antecedente de decolare de retina

Inflamatii sau tumori intraoculare

Simptomele glaucomului

durere la nivelul ochilor

durere puternica de cap

roseata ochilor

diminuarea acuitatii vizuale sau vedere incetosata

fotofobie (sensibilitate la lumina) sau halori colorate in jurul surselor luminoase

greata, varsaturi.

Diagnosticarea precoce a glaucomului

Tonometrie (masurarea presiunii intraoculare);

Oftalmoscopie (examenul fundului de ochi, cu examinarea papilei nervului optic);

Perimetrie (examinarea campului vizual);

Gonioscopie (examinarea unghiului format intre fata anterioara a irisului si fata posterioara a corneei, unde se afla sistemul de drenaj al umorului apos);

Pahimetrie (masurarea grosimii corneei) .

Tratamente disponibile pentru glaucom

Picaturi pentru ochi

Pastile

Proceduri laser

Proceduri chirurgicale

In luna ianuarie oftalmologii de pretutindeni se mobilizeaza pentru a face cunoscuta aceasta boala publicului larg, prin orice mijloace posibile., ne-a oferit o serie de informatii si indicatii, menite sa creasca gradul de constientizare si depistare din timp a glaucomului.Glaucomul atrofiaza treptat nervul optic, responsabil pentru transmiterea informatiei de la ochi la creier. Campul vizual se ingusteaza treptat, pana se ajunge la pierderea totala a vederii. In cele mai multe cazuri, atrofierea nervului optic este cauzata de presiunea intraoculara ridicata.In functie de configuratia unghiului dintre iris si cornee sunt doua tipuri principale de glaucom:este cel mai des intalnit tip de glaucom. Peste 90% din pacientii cu glaucom au aceasta forma a bolii. Unghiul dintre iris si cornee are o deschidere normala, dar sistemul de drenaj al umorului apos devine din ce in ce mai putin eficient, iar lichidul intraocular nu este evacuat asa cum ar trebui., este mai putin comun decat glaucomul primitiv cu unghi deschis. Este determinat de o predispozitie anatomica a globului ocular si este caracterizat prin blocarea unghiului dintre iris si cornee de catre periferia irisului, cu blocarea eliminarii umorului apos, si cresterea presiunii intraoculare.Exista o serie de factori care faciliteaza aparitia glaucomului. Esti predispus catre aceasta afectiune daca:Persoanele care au rude de gradul I cu glaucom prezinta un risc mai mare de a face aceasta afectiune in comparatie cu cei care nu au antecedente de glaucom in familie.Hipertensiunea intraoculara este principalul factor de risc ce determina aparitia glaucomului.Dupa varsta de 40 de ani, riscul de aparitie a glaucomului creste, asa ca oftalmologulrecomanda un consult oftalmologic complet o data pe an. Dupa varsta de 60 de ani, consultul ar trebui efectuat de doua ori pe an.Unele traumatisme, leziuni sau rani la nivelul ochilor pot duce la aparitia glaucomului secundar traumatic. Majoritatea pacientilor care ajung sa sufere astfel de rani fie practica sporturi de contact, fie au avut parte de un accident domestic sau un accident de munca.Glaucomul traumatic poate aparea imediat dupa lovitura propriu-zisa, sau la o perioada de cativa ani.Exista studii care leaga aparitia glaucomului de administrarea medicamentelor cu steroizi.", afirmaMedicul recomanda ca persoanele care prezinta unul sau mai multi factori de risc sa mearga la controale oftalmologice regulate, indiferent de varsta pe care o au.este asimptomatic in fazele initiale, sau poate prezenta simptome nespecifice, ce pot fi trecute cu vederea ca fiind efecte ale oboselii, asa ca multi pacienti raman nediagnosticati pana cand boala ajunge intr-un stadiu avansat.se poate manifesta prin:Glaucomul afecteaza in general vederea periferica, asa ca pacientului care sufera de glaucom ii este greu sa vada in laterale atunci cand priveste in fata.Glaucomul este o afectiune ce produce daune ireversibile asupra nervului optic si vederii. Singura modalitate de a descoperi glaucomul intr-un stadiu incipient este sa mergi la consultatii oftalmologice periodice.", ne spuneIata care sunt cele mai comune teste pe care nedicul oftalmolog le poate efectua in cadrul unui consult pentru depistarea glaucomului:In functie de caz, oftalmologul poate alege sa efectueze doar o parte dintre aceste teste, sau poate efectua si alte teste mai complexe.Glaucomul nu poate fi vindecat, asa ca prevenirea si diagnosticarea precoce sunt cel mai eficient mod de a lupta cu aceasta afectiune. Totusi, odata depistat, glaucomul necesita tratament pentru a incetini procesul de degradare a vederii.Tratamentele pentru glaucom nu pot remedia daunele deja suferite de nervul optic, iar indicatiile de tratament date de medicul oftalmolog difera de la caz la caz. Iata ce tipuri de tratamente poate recomanda oftalmologul:Si tu poti ajuta la cresterea gradului de constientizare in privinta glaucomului prin actiuni simple, dar de efect. Daca suferi de glaucom, nu tine secret acest lucru, ci impartaseste informatii despre aceasta boala cu familia si prietenii tai. Indeamna-ti cunostintele sa mearga in mod regulat la un control oftalmologic.In contextul acestui eveniment de constientizare si depistare a glaucomului, intreaga echipa Videt va recomanda sa mergeti la un consult oftalmologic.