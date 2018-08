7 factori de stil de viata care imbunatatesc sanatatea inimii si reduc riscul de dementa

Cercetatorii au studiat date prelevate de la 6.626 de participanti cu varsta medie de 73,7 ani, analiza concentrandu-se asupra unor aspecte diferite ale stilului de viata al acestora, relateaza Press Association.Sapte factori de stil de viata care imbunatatesc sanatatea cardiovasculara au fost asociati cu reducerea riscului de a dezvolta dementa. Acestia sunt:1. evitarea fumatului2. evitarea greutatii excesive3. exercitiile fizice regulate4. consumul de peste de doua ori pe saptamana sau mai des5. alimentatia bogata in fructe si legume6. mentinerea glicemiei la un nivel sanatos7. tensiunea arteriala normala.Cu fiecare "valoare optima" riscul de dementa este redus cu 10%, au precizat cercetatorii.Studiul, condus de dr. Cecilia Samieri de la Universitatea din Bordeaux, Franta, este publicat in Journal of the American Medical Association."Dintre toate afectiunile din Marea Britanie, dementa este in prezent cea mai importanta cauza de deces, prin urmare explorarea factorilor care ar putea reduce riscul de aparitie a acestei boli devastatoare este fundamentala pentru infrangerea ei", a notat dr. Doug Brown de la organizatia Alzheimer's Society."Cunoastem ca ceea ce este benefic pentru inima este benefic si pentru minte, iar acest studiu sustine aceasta teorie demonstrand ca a avea grija de sanatatea cardiovasculara poate ajuta mai tarziu in viata la incetinirea declinului cognitiv si la reducerea riscului de a dezvolta dementa.Desi acest studiu nu a examinat daca participantii au avut inimi sanatoase in prima parte a vietii lor - ceea ce ar fi facut ca mai putini dintre ei sa dezvolte dementa mai tarziu - toata lumea ar trebui sa ia masuri inca de la o varsta frageda", a declarat dr. Brown amintind in acest sens importanta unei alimentatii echilibrate, evitarea fumatului si a consumului excesiv de alcool si miscarea regulata.Citeste si:Ai slabit. Ce faci mai departe ca sa te mentii si sa nu pui la loc kilograme? Terapia cu celule stem poate vindeca o serie de boli in 2018Cafea proaspat prajita sau specialitatile cu cafea? Care este solutia potrivita?Cum poti avea un bun echilibru emotional si un somn odihnitor in mod natural?Un amplu studiu demonstreaza ca parintii fumatori isi expun si copiii unor afectiuni letale ...citeste mai departe despre " 7 factori de stil de viata care imbunatatesc sanatatea inimii si reduc riscul de dementa " pe Ziare.com