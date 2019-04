7 intrebari frecvente despre aparatul dentar fix si raspunsul stomatologilor

(P)

Cele mai frecvente 7 intrebari despre aparatele dentare fixe

Persoanele care se bucura astazi de un zambet de milioane cunosc avantajele de necontestat ale purtarii unui aparat dentar fix , dar si prejudecatile referitoare la acesta.De aceea, pentru cei ce se confrunta cu probleme de malocluzie sau cu o asezare inestetica a dintilor, dar care au nelamuriri referitoare la tratamentele ortodontice, medicii stomatologi le vin in ajutor.Intrucat tratamentele ortodontice sunt cele mai eficiente in obtinerea unui zambet perfect, medicii nu au putut lasa intrebarile urmatoare fara raspuns.Stomatologii sustin ca aparatul dentar se poate monta atat la copii, cat si la adulti. Cu cat acesta este montat mai devreme, de la o varsta mai frageda, cu atat rezultatele vor fi vizibile mai rapid.Medicii recomanda vizitarea clinicii de stomatologie dupa varsta de 7 ani, perioada in care primii dinti permanenti ai copiilor sunt deja crescuti.Referitor la perioada de timp in care aparatul trebuie purtat, aceasta difera in functie de gravitatea problemei si de varsta pacientului.Gratie evolutiei tehnologice, pe piata exista astazi mai multe tipuri de aparate dentare, dintre care cele mai folosite in cadrul clinicilor de specialitate sunt: cele clasice cu bracketi metalici, cele ceramice cu bracketi de culoarea dintilor (astfel incat sa fie mai putin vizibile), cele cu bracketi de safir (aproape invizibile) si cele linguale Incognito (complet insesizabile din exterior).Trebuie, totusi, tinut cont de faptul ca pretul unui aparat dentar din safir este mai mare decat al celui metalic sau al celui din ceramica.Durerea resimtita de catre pacient va fi minima si prezenta doar in primele zile ale purtarii, perioada de adaptare a dintilor si a maxilarului cu noul aparat.Purtat atat cat recomanda medicul stomatolog si respectand indicatiile acestuia, pacientii se vor bucura de rezultatele extraordinare toata viata.Este esential ca, inainte de montarea aparatului ortodontic, medicul sa rezolve toate problemele dentare existente (carii, detartraj, periaj profesional) . Pentru ca dintii vor migra pe perioada tratamentului, este recomandat sa fie sanatosi.Dupa montarea aparatului dentar igiena dentara trebuie sa fie mai riguroasa decat inainte, pentru ca acesta favorizeaza depunerea resturilor de mancare si poate astfel determina aparitia cariilor.Exista cazuri in care, la finalul tratamentului (dupa scoaterea aparatului dentar fix), medicul va impune purtarea unuia mobil, pe timp de noapte, pentru o perioada de timp.Enorm de mult. Atat aparatura moderna, cat si experienta medicilor, sunt aspecte importante, care influenteaza cu mult rezultatele finale.Una dintre clinicile recomandate de foarte multi romani este Trident, centru de excelenta in stomatologie, ce ofera servicii premium si detine aparatura performanta de ultima generatie necesara oferirii unor tratamente eficiente, rapide si sigure.De altfel, clinica Trident este prima clinica stomatologica din tara ce adopta tehnica tratamentelor specializate pe diferite etape ale tratamentului si care dispune de un bloc operator ultra-modern, dotat la standarde internationale (sistem de ventilatie controlata, pereti, tavane si pardoseli antimicrobiene, salon pre si post operator).Montarea aparatelor dentare fixe de catre stomatologii clinicii Trident va fi realizata doar in urma unor investigatii complexe, decizia in privinta tipului de aparat dentar dorit luandu-se impreuna cu pacientul sau cu familia acestuia, dupa caz.Pretul variaza de la o clinica la alta. Desigur, pentru servicii ireprosabile si pentru sanatatea dentara a fiecaruia, pretul platit nu va mai conta atat de mult. In cadrul clinicii Trident, preturile aparatelor dentare variaza intre 3.600 si 13.500 de lei, in functie de model.Zambetul perfect nu este un moft, ci o nevoie ce merita tratata cu cea mai mare atentie. O dantura sanatoasa va avea impact pozitiv atat asupra fizicului, asigurand o masticatie corecta, de exemplu, cat si asupra psihicului!