9 feluri in care mainile iti arata ca suferi de anumite boli

1. Lipsa de forta a mainilor

2. Iritatiile la nivelul pielii

3. Amortirea mainilor

4. Modificarile de culoare la nivelul degetelor

5. Tremuratul mainilor

6. Durerea la nivelul incheieturii

7. Schimbarea culorii unghiilor

8. Transpiratia excesiva a palmelor

9. Articulatiile umflate la nivelul degetelor

Deseori neglijezi starea mainilor tale si disconfortul care apare uneori, cum ar fi mainile amortite sau un usor tremurat al mainii. Este o mare greseala, avertizeaza medicii, pentru ca aceste manifestari, aparent neinsemnate, pot fi simptome ale unor boli serioase. De aceea, trebuie sa fii atent la starea mainilor tale si sa mergi la medic pentru o consultatie atunci cand observi ceva anormal.Anumite manifestari care apar la nivelul mainilor pot fi primele semne ale declansarii unor afectiuni, sau pot indica prezenta unor factori de risc, care nu sunt deloc de neglijat. Iata simptomele de la nivelul mainilor care trebuie sa fie pentru tine un semnal de alarma:Daca nu ai forta atunci cand strangi mana cuiva, acesta poate fi semnul unor boli cardiovasculare. Medicul trebuie sa observe si acest detaliu atunci cand consulta un pacient, pentru ca aceasta slabiciune este un indiciu important al starii de sanatate. Fenomenul apare in special la persoanele mai in varsta si de obicei arata probleme la nivelul inimii, care trebuie atent investigate.Aparitia unor pustule rosii sau a unor iritatii la nivelul mainii sau incheieturii poate indica o alergie la nichel. Practic, este manifestarea unei dermatite de contact, o boala dermatologica foarte frecventa. Alergia poate sa apara in urma atingerii unui obiect care contine nichel: inel, ceas, bratara, chiar si un telefon mobil.Este unul dintre cele mai frecvente simptome si totodata unul dintre cele mai neglijate. Desigur, problema poate sa apara din cauza unei pozitii gresite de somn sau in urma expunerii la frig, dar alteori poate indica afectiuni medicale serioase.De aceea, trebuie sa cunosti cele mai importante cauze si simptome pentru maini amortite , fiindca acest disconfort poate ajuta la diagnosticarea unor boli grave, cum este tromboza venoasa tranzitorie.Afectiunea presupune existenta unui cheag pe vasele de sange care blocheaza circulatia. Daca acest cheag se desprinde, poti face atac vascular cerebral, infarct sau embolism pulmonar. Prin urmare, daca amortirea mainilor persista, e bine sa mergi la medic.Daca degetele tale isi schimba culoarea si devin rosii, vinetii sau aproape negre, ori dimpotriva, isi pierd culoarea, poate fi un simptom al tulburarii Raynaud. Aceasta se manifesta prin oprirea brusca a circulatiei la nivelul degetelor, in urma unui soc emotional sau a unei schimbari de temperatura.Dupa ce fluxul sanguin este reluat, degetele devin rosii. Afectiunea nu este periculoasa in sine, dar poate fi cauzata de o boala autoimuna, precum lupus, prin urmare trebuie facute analize, ca sa afli daca nu cumva suferi de aceasta problema.Aceasta este o alta manifestare foarte des intalnita, mai ales la persoanele mai in varsta. Poate fi provocata de stres, oboseala, consum excesiv de cafea sau energizante, dar poate fi si primul semn al unei boli neurologice grave: Parkinson. In acest caz, tremurul apare cand mana este in repaos. Se poate instala fie la o singura mana, fie la ambele (e posibil sa nu se manifeste identic).O durere la nivelul incheieturii, insotita deseori de umflarea mainii si de rigiditatea articulatiei, indica de obicei aparitia unei boli reumatologice: artrita. Sunt recomandate analize, pentru ca acest simptom poate fi provocat si de alte afectiuni, precum artrita psoriazica, lupus sau vasculita - o boala inflamatorie care distruge vasele de sange.Putini stiu ca o modificare a culorii unghiilor poate fi semnul unei boli cronice de rinichi. Daca observi ca unghiile tale sunt albe in partea de jos, spre radacina si maronii spre varf, trebuie sa-ti faci analize pentru a verifica sanatatea rinichilor. Anemia si cresterea concentratiei unor hormoni, care sunt manifestari ale bolii renale, provoaca aceasta modificare ciudata la nivelul unghiei.De asemenea, aparitia unei dungi verticale de culoare inchisa sub patul unghiei poate fi un semnal de alarma. E posibil sa indice aparitia unui melanom, o forma grava de cancer de piele.Daca observi o transpiratie anomala la nivelul palmelor, inseamna ca suferi de hiperhidroza. Fenomenul poate sa apara din cauza unei afectiuni la nivelul glandelor sebacee, dar poate fi provocat si de alte probleme: instalarea menopauzei sau o afectiune a tiroidei. Medicul va stabili care este cauza si iti va prescrie tratamentul adecvat.Daca articulatiile de la nivelul degetelor se inflameaza, devin rigide si capata o culoare galbuie, poate fi semnul unui nivel foarte ridicat de colesterol. Boala poate fi diagnosticata rapid, printr-o analiza de sange.Manifestarile apar din caza depozitelor de grasime de la nivelul tendoanelor, care se aduna si se unesc intre ele, provocand inflamarea articulatiilor. Problema poate sa apara la nivelul mainii, degetelor, cotului sau la genunchi.Iata de ce trebuie sa acorzi atentia cuvenita sanatatii mainilor tale si sa mergi la medic pentru investigatii imediat ce apare o manifestare neobisnuita. Orice problema medicala poate fi rezolvata mult mai usor si mai repede daca diagnosticul este pus din timp si daca urmezi tratamentul recomandat.