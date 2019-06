Agentia de Sanatate din Franta: Tigarile electronice ajuta la renuntarea la fumat

Tigarile electronice se comercializeaza in Franta din jurul anul 2010. In 2017, 700.000 de oameni declarau ca au renuntat la fumat cu ajutorul tigarilor electronice."Efectele pe termen lung sunt inca discutabile, fapt care alimenteaza neincrederea multor fumatori", spune Guillemette Quatremere, coordonatorul studiului, scrie publicatia 20 minutes.In prezent, 3,8% dintre francezi au inlocuit tigarile clasice cu cele electronice, conform barometrului publicat de Agentia de Sanatate Publica din Franta.Studiul, derulat in perioada 2010-2017, releva succesul in crestere al tigarilor electronice, in ciuda controverselor existente in spatiul public."In primul rand, utilizatorii de tigari electronice au aproape toti o legatura cu tutunul. Fie continua sa fumeze in paralel sau, dimpotriva, nu se mai ating de tigari, toti au fost fumatori. Trebuie precizat faptul ca studiul s-a adresat exclusiv persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18 si 75 de ani.90% dintre utilizatorii de tigari electronice prefera produsul cu nicotina. In 2017, utilizatorii de tigari electronice reprezentau 3,8% din populatie, cu 2,7% utilizatori zilnici. Utilizatorii sunt majoritatea barbati - aproape 6 din 10.Dintre utilizatorii care folosesc tigarile electronice zilnic, persoanele care au diploma de bacalaureat sau studii superioare sunt mult mai numeroase", spune Guillemette Quatremere, coordonatoarea studiului.Ea afirma ca aproape 40% dintre utilizatorii de tigari electronice continua sa fumeze zilnic, spre deosebire de aproximativ 50%, care nu mai fumeaza deloc. Mai putin de 1% din acest esantion nu a fumat niciodata.Coordonatoarea studiului afirma totodata ca tigara electronica este un ajutor pentru renuntarea la fumat."Este evident acest lucru. Desigur, acest tip de concluzii trebuie sa se bazeze intotdeauna pe studii stiintifice pe termen lung. Si avem deja astfel de cifre. Ponderea fumatorilor zilnici a scazut de la 64,5% la 39,7% in randul utilizatorilor de tigari electronice. Acest lucru demonstreaza ca tigareta electronica inlocuieste treptat fumatul.De la aparitia tigarii electronice pe piata din Franta, 700.000 de oameni spun ca tigarile electronic ...citeste mai departe despre " Agentia de Sanatate din Franta: Tigarile electronice ajuta la renuntarea la fumat " pe Ziare.com