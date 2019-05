Ai fost muscat de o capusa? Iata ce ai de facut

Exista mai multe sanse sa fii muscat de capusa in zonele cu iarba, tufisuri si padure, caci capusele prefera solul umbrit si umed.Cum recunosti acest inamic? Capusele au corpul oval, plat, de dimensiunea unei seminte de susan, insa, dupa ce se hranesc cu sange, pot ajunge de dimensiunea unei boabe de cafea. Potrivit estimarilor, 17% dintre capuse sunt infectate cu bacteria Borrelia care provoaca boala Lyme - cunoscuta si sub numele de "boala cu 1.000 de fete" din cauza varietatii simptomelor pe care le dezvolta. Doar capusele care sunt atasate de pielea ta si se hranesc cu sange timp de 36-48 ore pot transmite bacteria Borrelia, care intra prin piele si ajunge in sange.Poate nu stiai, insa 36% dintre capuse prefera grupa de sange A si 15% grupa B, iar in Romania sunt recunoscute anumite zone cu o incidenta mai mare a bolii, in special in partea de nord a tarii, in judetelePrimul semn al infectiei este eritemul migrator - acesta apare in 60-80% dintre cazuri si de aceea absenta lui nu inseamna intotdeauna absenta infectiei.Eritemul migrator se poate instala oricand intre 3 si 30 zile de la momentul muscaturii, prezentandu-se ca o eruptie cutanata rosiatica si nedureroasa, cel mult insotita de prurit sau de senzatia de arsura.Pe masura ce timpul trece, edemul se extinde circular, devenind un halou rosu cu o decolorare centrala - de aici si aspectul de "semn de tras la tinta" sau de "ochi de bou". De multe ori simptomele pot fi inselatoare, semnele infectiei fiind asemanatoare cu cele ale gripei: febra, astenie, oboseala, dureri de cap, dureri articulare, dureri musculare, limfadenopatii.Cel de-al doilea stadiu al bolii este denumit infectia diseminata si apare numai daca pacientul nu primeste tratamentul corespunzator, insemnand ca bacteria s-a raspandit in organism prin intermediul sistemului sangvin si limfatic.Simptomele acestei etape sunt variate si nu neaparat specifice pentru boala Lyme, motiv care poate intarzia punerea diagnosticului.Afectarea sistemului nervos poate include simptome precum meningita, paralizia nervului facial si a altor nervi cranieni, encefalomielita sau sensibilitatea la lumina.La nivel cutanat apar multe leziuni asemanatoare cu eritemul migrator. La nivel cardiac apar tulburari de ritm, palpitatii sau miocardite. Iar la nivel articular se pot intalni tumefieri ale articulatiilor.Ultimul stadiu al bolii, faza cronica, apare dupa mai multi ani de la infectare, avand consecinte severe: dermatita cronica atrofianta, reumatism cronic (artrita Lyme) sau tulburari cronice ale sistemului nervos.Daca vrei sa te feresti de acest pericol, fara sa iti refuzi placerea de a iesi in mijlocul naturii, inspecteaza-ti atent pielea si foloseste spray anti-capuse.Iar daca pe corp se prezinta o muscatura pe care o suspectezi a fi de la o capusa, primul pas pe care il poti face este sa te testezi.Recent, BARZA a lansat pe piata din Romania Testul RAPID pentru Boala Lyme cauzata de muscatura de capusa, fiind foarte usor de utilizat si avand o precizie de 90%.Astfel ca e nevoie de o picatura de sange recoltata cu pipeta si picurarea acesteia in caseta de testare - dupa ce sangele este absorbit, adauga 5 picaturi din flaconul cu solutia diluant.In 10 minute este posibila detectarea anticorpilor specifici (IgM) in cazul infectarii cu Borrelia, la 2-6 saptamani dupa muscatura de capusa. Iar in cazul confirmarii infectarii, consulta de urgenta medicul pentru prescrierea unui tratament cu antibiotice.