ANSVSA: Nu exista dovezi ca alimentele sunt o cale de transmitere a coronavirusului

"Pentru o informare corecta si pentru a limita manifestarile nejustificate in randul populatiei, precum teama si starile de panica generate de suspiciunea ca alimentele de origine animala si nonanimala ar putea constitui o sursa de transmitere pentru coronavirus, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) vine in sprijinul consumatorilor cu o serie de lamuriri bazate pe date stiintifice. Astfel, in conformitate cu publicatiile Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara (EFSA) si a altor institutii la nivel mondial (FAO, OMS) care monitorizeaza raspandirea coronavirusului, nu exista studii care sa ateste ca alimentele sunt o cale de transmitere a coronavirusului", se arata intr-un comunicat al Autoritatii remis joi AGERPRES.Potrivit surse citate, reglementarile legislative europene si nationale in domeniul sigurantei alimentelor se aplica la fel ca si pana in prezent, iar implementarea adecvata a procedurilor si bunelor practici de fabricatie si igiena de catre operatorii economici din toate etapele de productie, manipulare, transport si comercializare a alimentelor catre consumatorul final, garanteaza punerea pe piata a unor alimente sigure.De asemenea, respectarea cu strictete de catre personalul lucrator din sectorul alimentar a bunelor practici de igiena personala elimina posibilitatea ca acesta sa contamineze produsele alimentare pe care le manipuleaza sau suprafetele din cadrul unitatii."Practicile utilizate pentru comercializarea alimentelor cum ar fi portionarea, felierea, expunerea spre comercializare etc. realizate cu respectarea conditiilor de igiena nu constituie un pericol in ceea ce priveste posibilitatea de transmitere a coronavirusului", mai sustin reprezentantii ANSVSA.Operatorii din sectorul alimentar si-au stabilit ghiduri de bune practici, iar ANSVSA desfasoara activitati de control pentru a verifica modalitatea in care cerintele privind siguranta alimentelor sunt respectate.Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pana joi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID - 19 (coronavirus). Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate vindecate si externate (16 la Timisoara, 8 la Bucuresti si unul la Iasi).De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 17 noi cazuri de imbolnavire, astfel: 4 la Suceava, 3 la Bucuresti, 2 la Cluj, 2 la Bistrita Nasaud, 2 la Covasna si cate unul la Iasi, Dolj, Ilfov si Constanta.Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 19 ani si 67 de ani.