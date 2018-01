"Blue Monday", aparuta pentru prima oara in 2005, a fost ideea unei companii de PR, care a luat in calcul mai multi factori ce pot strica ziua unei persoane.Potrivit The Sun, "calculele" pentru cea mai deprimanta zi din an se fac in functie de urmatorii factori: vreme, datorii, zilele care au trecut de la Craciun, rezolutiile de Anul Nou (care nu s-au indeplinit), lipsa de motivatie si energie, terminarea concediului si intoarcerea la munca.Desi nu era in plan acest lucru, "Blue Monday" a devenit o traditie si are loc in fiecare an, in ianuarie, in a treia zi de luni. Aceasta poate varia totusi, fie in a doua sau a patra zi de luni a lunii.Specialistii spun insa ca nu exista o baza stiintifica pentru acest concept.De asemenea, in cazul in care lumea se intristeaza cu adevarat, acestia recomanda exercitii fizice sau inceperea unei activitati pe care ti-ai dorit sa o faci din totdeauna.Timpul petrecut cu familia sau prietenii va ajuta si el la combaterea tristetii.Afla cum sa te simti mai bine in aceasta zi deprimanta si care e cea mai deprimanta zi a saptamanii ...citeste mai departe despre " Astazi e cea mai deprimanta zi din an. Cum a aparut "Blue Monday" " pe Ziare.com