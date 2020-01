Atentionare de calatorie pentru China, Hong Kong si Macao cu privire la coronavirus: Nivelul de alerta e 3, cel mai ridicat

Conform datelor comunicate de catre autoritatile din cele doua regiuni administrative speciale, in Hong Kong au fost confirmate cinci cazuri de infectie cu acest tip de pneumonie virala (coronavirus), iar in Macao doua cazuri, se mentioneaza in atentionarea de calatorie transmisa de catre MAE roman.Autoritatile din R.A.S. Hong Kong si R.A.S. Macao au intensificat controalele de sanatate in toate punctele de trecere a frontierei, au anulat festivitatile prilejuite de aniversarea Anului Nou chinezesc si au prelungit vacanta scolara pana la data de 20 februarie 2020.Suplimentar acestor masuri, R.A.S. Hong Kong a decis sa introduca obligativitatea ca orice persoana care intra in Hong Kong sa completeze pe propria raspundere o "declaratie de sanatate". Completarea acestei declaratii cu informatii false se pedepseste cu 6 luni de inchisoare sau cu o amenda de aproximativ 650 USD (cu echivalent in moneda locala), precizeaza informarea MAE roman.Potrivit sursei citate, cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Hong Kong: +85225233813 si +85225233817, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al Consulatului General al Romaniei in Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong a Republicii Populare Chineze: +85296137370.Totodata, Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet: http://hongkong.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection, http://www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care se deplaseaza in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie, precum si serviciul de alerta prin SMS, aferent campaniei de informare ...citeste mai departe despre " Atentionare de calatorie pentru China, Hong Kong si Macao cu privire la coronavirus: Nivelul de alerta e 3, cel mai ridicat " pe Ziare.com