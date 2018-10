Pana in 2020 se estimeaza ca incidenta cancerului cervical (sau de col uterin) va scadea pana la mai putin de sase cazuri la 100.000 de persoane, se arata intr-un raport publicat de prestigiosul jurnal The Lancet.Pana in 2028, se estimeaza ca vor fi mai putin de patru cazuri la 100.000 de locuitori - o rata atat de mica incat boala poate fi clasata ca fiind eradicata, arata Science Alert.In studiul realizat se arata ca, pana in 2034, daca programul de vaccinari si testari va fi continuat in ritmul actual, va fi mai putin de un deces la 100.000 de persoane, anual.Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, acest tip de cancer este al patrulea cel mai frecvent din lume in randul femeilor, cu o rata de mortalitate mare, tocmai din cauza ca simptomele sunt foarte putine si e depistat cand e foarte tarziu ca sa se mai poata interveni.Asta, desi cancerul cervical este usor de prevenit, prin vaccinare, iar Australia a extins vaccinarea inclusiv la populatia de sex masculin.Cancerul cervical este cauzat de anumite tipuri de papiloma virus uman - HPV - cu grad ridicat de risc si cu transmitere pe cale sexuala. E un virus comun, aproximativ 80% din populatie intrand in contact cu acest tip de virus in viata.De cele mai multe ori, nu se intampla nimic, insa in cazuri rare se produc schimbari la nivelul celulelor cervicale, care, in timp, pot duce la cancer.In 2007, Australia a devenit una dintre primele tari din lume care a introdus un program de vaccinare HPV gratuit destinat fetelor, care apoi a fost extins si la baieti, in 2013.Vezi si Test pentru cancerul cervical, ce poate fi facut acasaIn Romania, campania din 2008-2009 a fost un esec total, insa se doreste reluarea vaccinarii. Romania este pe locul 1 in UE in statistica neagra a cancerului de col uterin, cu pana la 6.000 de cazuri diagnosticate anual, din care 2.000 de decese. ...citeste mai departe despre " Prima tara care reuseste sa eradicheze un tip de cancer care omoara milioane de femei din lumea intreaga " pe Ziare.com