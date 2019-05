In Romania, speranta de viata sanatoasa era in 2016 de 59,8 ani in cazul barbatilor si de 59 de ani in cazul femeilor, in ambele cazuri sub media din UE, dar mai mare decat in alte state dezvoltate.De exemplu, in cazul barbatilor, speranta de viata sanatoasa era in Romania mai mare decat in Finlanda si Austria, iar in cazul femeilor era mai mare decat in Luxemburg, Olanda, Elvetia, Finlanda si Austria.Statul membru UE cu cea mai mare speranta de viata sanatoasa in 2016, atat pentru femei, cat si pentru barbati, era Suedia, cu 73,3 ani pentru femei si 73 de ani pentru barbati. La polul opus, Letonia avea cea mai mica speranta de viata sanatoasa, 54,9 ani pentru femei si 52,3 ani pentru barbati.Pe primele locuri in topul vietii sanatoase se situeaza Suedia, Malta, Irlanda, Cipru si Bulgaria in cazul femeilor, iar la barbati Suedia, Malta, Italia, Cipru si Irlanda.Speranta de viata pentru femei este in UE, in medie, cu 5,4 ani mai mare ca barbatilor.Numarul de ani pe care o persoana este asteptata sa ii traiasca fara probleme de sanatate era mai mare pentru femei decat pentru barbati in 20 de state membre, iar in randul acestora exista patru tari unde aceasta diferenta era mai mare de trei ani: Bulgaria, Estonia, Lituania si Polonia.In schimb, in sapte state membre, inclusiv Romania, speranta de viata sanatoasa este mai mare in cazul barbatilor decat in cazul femeilor. Cele mai mari diferente se inregistrau in Olanda (cinci ani), Luxemburg si Portugalia (ambele cu 2,5 ani) si Finlanda (2,1 ani) . ...citeste mai departe despre " Barbatii romani au o speranta de viata sanatoasa mai mare decat cei din Finlanda sau Austria " pe Ziare.com